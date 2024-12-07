Собор Нотр-Дам-де-Пари открылся спустя 5 лет после пожара: как он выглядит (видео)

Церемония собрала более 40 мировых лидеров, среди которых был и президент Украины

В Париже завершили реконструкцию Собора Парижской богоматери (Нотр-Дам-де-Пари — Ред.), который пострадал во время сильного пожара весной 2019 года.

Видео торжественной церемонии открытия всемирно известной достопримечательности публикует "Новини. Live". На церемонии присутствовали лидеры более 40 стран мира. Среди них — президенты Германии, Италии, Польши, Хорватии, Болгарии, Эстонии, Финляндии, Литвы, Греции, Украины, Франции, а также премьер-министр Армении.

От США на церемонии присутствовали действующий президент Джо Байден и недавно избранный президент Дональд Трамп.

Также в сети появились еще видеокадры с церемонии открытия собора.

В то же время издание "Медуза" публикует фотографии с церемонии открытия собора.

Напомним, пожар в Соборе Парижской богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Огонь повредил здание собора и полностью уничтожил деревянную крышу. Также был уничтожен готический шпиль сооруженный в XIX веке. Процесс реставрации храма начался после завершения укрепительных работ в сентябре 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, во что был одет новоизбранный президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.