Собор Нотр-Дам-де-Пари открылся спустя 5 лет после пожара: как он выглядит (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1018
Церемония собрала более 40 мировых лидеров, среди которых был и президент Украины
В Париже завершили реконструкцию Собора Парижской богоматери (Нотр-Дам-де-Пари — Ред.), который пострадал во время сильного пожара весной 2019 года.
Видео торжественной церемонии открытия всемирно известной достопримечательности публикует "Новини. Live". На церемонии присутствовали лидеры более 40 стран мира. Среди них — президенты Германии, Италии, Польши, Хорватии, Болгарии, Эстонии, Финляндии, Литвы, Греции, Украины, Франции, а также премьер-министр Армении.
От США на церемонии присутствовали действующий президент Джо Байден и недавно избранный президент Дональд Трамп.
Также в сети появились еще видеокадры с церемонии открытия собора.
В то же время издание "Медуза" публикует фотографии с церемонии открытия собора.
Напомним, пожар в Соборе Парижской богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Огонь повредил здание собора и полностью уничтожил деревянную крышу. Также был уничтожен готический шпиль сооруженный в XIX веке. Процесс реставрации храма начался после завершения укрепительных работ в сентябре 2021 года.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, во что был одет новоизбранный президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.