В Молдове объявлено чрезвычайное положение в энергетике и уволен министр: что произошло

Уже известно, кто временно будет исполнять обязанности министра энергетики до назначения нового руководителя

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан объявил чрезвычайное положение в энергетическом секторе. Также был уволен министр энергетики Виктор Парликов.

Об этом пишут TV8 и NewsMaker. Отмечается, что причиной отставки стали управленческие ошибки, которые привели к критической ситуации.

В то же время премьер-министр Молдовы предупредил о возможности частичного или полного прекращения поставок энергии.

Чрезвычайное положение в энергетике позволит правительству оперативно принимать решения, включая возможные ограничения на экспорт энергии.

Также Речан добавил, что временно будет выполнять обязанности министра энергетики до назначения нового руководителя.

Президент Молдовы Майя Санду уже подписала соответствующий приказ об увольнении министра энергетики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в середине ноября в пригороде столицы Молдовы города Кишинева упал беспилотный летательный аппарат. Его обнаружили возле ТРЦ Port Mall и Arena Chisinau. Беспилотник заметил местный житель, который немедленно сообщил о ситуации в правоохранительные органы.