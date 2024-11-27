Оружие не провезешь, но: Кулеба рассказал, что во время войны передавали через дипломатов

Некоторые дипломаты злоупотребляют возможностями дипломатических каналов

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что через дипломатические каналы в начале полномасштабной войны России против Украины перевозили бронежилеты и дроны для ВСУ. Он также рассказал, какие злоупотребления этими каналами в мире случаются чаще всего.

"В начале войны мы использовали дипломатические бусики для того, чтобы везти броники. Оружие там не провезешь, но броники возили, дроны возили. Потом, когда ситуация немного стабилизировалась, партнеры говорят, давайте уже как-то приличнее и мы эту историю свернули", — рассказал Кулеба в интервью каналу "Пряма Червона".

Что касается других стран, то набор того, что перевозят по дипломатическому пути, "традиционный". Речь идет о сигаретах и алкоголе. Третий элемент, наиболее зашифрованный – исторические артефакты: археологические памятники, живопись.

"Был один кейс, о котором мне точно известно, когда в сейфе одного посла лежала историческая вещь и спецслужбы местной страны знали, что она там лежит. Послу сказали: смотри, мы знаем. Если ты нормальный — верни, но если ты не можешь вернуть, просто знай что ты будешь под нашим наблюдением. Каждое твое движение, каждый транспорт, каждое открытие этого сейфа будет под рентгеном. Ты это из страны не вывезешь", – рассказал Кулеба.

Как писал "Телеграф", Кулеба назвал скандальные ситуации вокруг посла Украины в Болгарии Олеси Илащук "затыком" МИД. В то же время он оценил ее работу как успешную, в частности, в контексте сотрудничества с болгарскими партнерами по поставке оружия.