Уже не блондинка: Кейт Миддлтон вышла на публику в новом образе

Принцесса Уэльская снова изменила цвет волос

Кейт Миддлтон недавно сменила имидж, перекрасившись в теплый блондинистый оттенок. Однако перевоплощение супруги принца Уильяма продолжалось недолго.

На днях Миддлтон посетила чемпионат мира по регби среди женщин, где соперничали представительницы Англии и Австралии. Стало заметно, что Кейт вернулась к своему привычному, коричневому цвету волос, которые на мероприятии были собраны вверх. Образ принцессы Уэльской состоял из белой рубашки и черного брючного костюма, пишет MSN.

Миддлтон вернулась к привычному цвету волос, фото Getty Images

Миддлтон перекрасилась из блондинки в коричневый цвет волос, фото Getty Images

Черную одежду на мероприятие Кейт выбрала неслучайно. На днях умерла самый старый член британской королевской семьи — герцогиня Кентская Кэтрин. Ее не стало в возрасте 92 лет. Кэтрин была женой принца Эдварда, внука короля Георга V и двоюродного брата королевы Елизаветы II.

Вероятно, Миддлтон решила вернуться к предыдущему цвету волос из-за неоднозначного восприятия общества. Тогда Кейт получила негативные комментарии по поводу ее нового образа. В то же время бывший парикмахер принцессы Дианы Сэм Макнайт встал на защиту принцессы Уэльской на фоне критики ее цвета волос. Он напомнил, что Кейт прошла лечение от рака, а также отметил, что цвет волос — только ее дело.

Волосы женщины очень личные для нее – ее защита, уверенность и многое другое. Рак влияет на людей по-разному, но изменяет жизнь каждого. Так что оставьте ее в покое. Позор вам. Семь Макнайт

Бывший парикмахер принцессы Дианы Сэм Макнайт вступился за Миддлтон

Кейт Миддлтон с блондинистым волос, фото Getty Images

Отметим, что в марте 2024 года Миддлтон сообщила, что болеет раком и проходит соответствующее лечение. Так некоторое время Кейт не появлялась на публике. В сентябре 2024 года принцесса Уэльская рассказала, что закончила курс химиотерапии. Миддлтон отметила, что сосредотачивается на восстановлении от болезни и возвращении к нормальной жизни.

