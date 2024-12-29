В Грузии полиция разогнала протестующих после присяги Кавелашвили (видео)

Нескольким пострадавшим потребовалась помощь

В воскресенье, 29 декабря, в Тбилиси состоялась инаугурация нового президента Грузии Михеила Кавелашвили. Однако это не признали представители оппозиции, а на улицы грузинской столицы вышли протестующие. Их начали разгонять полицейские.

Об этом сообщает Telegram-канал Tbilisi life. Силовики аргументировали свои действия тем, что участники акции протеста стоят на проезжей части и мешают движению транспорта. Людей забирали, держа за руки и ноги.

Также полицейские толкали людей пожилого возраста.

В сети появились и другие кадры разгона демонстраций в столице Грузии.

Нескольким людям, которые пострадали из-за действий силовиков, понадобилась медицинская помощь.

Также на проспекте Руставели неизвестный напал на участника акции протеста с флагом. Полицейские вначале не стали вмешиваться и подошли уже после того, как инцидент случился.

Напомним, 29 декабря в здании парламента Грузии принес присягу новый президент Михаил Кавелашвили. Его кандидатуру Его кандидатуру выбрал почетный председатель партии " Грузинская Мечта", олигарх Бидзина Иванишвили.

Действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционные политические партии не признали полномочия Кавелашвили.

Как сообщал "Телеграф", 5 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о санкциях в отношении ряда грузинских политиков. Это касается "той части властей Грузии, которые сейчас сдают страну Путину", отметил он.