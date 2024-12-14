"Улучшит отношения с великой Россией": в РФ довольны новым президентом Грузии

Россияне радуются победе политика из "Грузинской мечты"

Победу на президентских выборах в Грузии одержал бывший футболист "Манчестер Сити" Михаил Кавелашвили. К слову, впервые в истории Грузии президента выбирал не народ, а избирательная коллегия.

В России обрадовались победе пророссийского политика. К примеру, бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в комментарии "РБ Спорт" заявил, что теперь Грузия станет еще ближе к "великой России".

"Избранный президентом Грузии бывший футболист Кавелашвили улучшит отношения с великой Россией. Это первые шаги для сближения и тесного контакта двух православных народов. Действующее грузинское руководство постепенно выстраивает отношение с нашей страной. Мы всегда должны друг другу помогать. Многие грузины помнят, как Российская империя помогла Грузии восстановить свои территории, изгнав османов и персов", – заявил Кавазашвили.

Бывший тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев работал с Кавелашвили в "Алании". Он назвал Михаила "настоящим патриотом Грузии".

"Поздравляю Михаила Гурамовича! Это человек, который многого добился в спорте и нет сомнений, что он будет успешен и в политике. Михаил начинал свой путь спортсмена в "Алании". Играл там у меня и проявлял себя с самой лучшей стороны: был примерным спортсменом и человеком. Становился чемпионом!" — заявил Газзаев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против некоторых грузинских политиков, в частности против мэра Тбилиси, бывшего футболиста "Динамо" Кахи Каладзе. Тот в ответ раскритиковал Зеленского.