У Грузії поліція розігнала протестувальників після присяги Кавелашвілі (відео)

Кільком постраждалим знадобилася допомога

У неділю, 29 грудня, у Тбілісі відбулася інавгурація нового президента Грузії Міхеїла Кавелашвілі. Однак цього не визнали представники опозиції, а на вулиці грузинської столиці вийшли протестувальники. Їх почали розганяти поліцейські.

Про це повідомляє Telegram-канал Tbilisi life. Силовики аргументували свої дії тим, що учасники акції протесту стоять на проїжджій частині та заважають руху транспорту. Людей забирали, тримаючи за руки та ноги.

Також поліцейські штовхали людей похилого віку.

У мережі з’явилися й інші кадри розгону демонстрацій в столиці Грузії.

Декільком людям, які постраждали через дії силовиків, знадобилася медична допомога.

Також на проспекті Руставелі невідомий нападник на учасника акції протесту з прапором. Поліцейські спочатку не стали втручатися і підійшли після того, як інцидент трапився.

Нагадаємо, 29 грудня у будівлі парламенту Грузії склав присягу новий президент Михайло Кавелашвілі. Його кандидатуру Його кандидатуру обрав почесний голова партії "Грузинська Мрія", олігарх Бідзіна Іванішвілі.

Чинна президент Грузії Саломе Зурабішвілі та опозиційні політичні партії не визнали повноваження Кавелашвілі.

Як повідомляв "Телеграф", 5 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності рішення РНБО про санкції щодо низки грузинських політиків. Це стосується "тої частини влади Грузії, яка зараз здає країну Путіну", зазначив він.