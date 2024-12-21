Так называемое правительство Грузии планирует показать пренебрежение к демократии и дискредитировать важную государственную награду.

Пророссийское так называемое правительство Грузии в знак пренебрежения санкциями цивилизованных стран против ряда грузинских чиновников наградит всех, кто попал под ограничения США и Великобритании, высокой государственной наградой – орденом Чести. Также всем должностным лицам, финансово пострадавшим от санкций, будут полностью компенсированы потери за счет государства.

Об этом заявил так называемый премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает "Голос Америки". Кобахидзе заявил, что государственную награду вручат всем попавшим под санкции из-за участия в силовых разгонах протестов.

"Это не только ответ на санкции, это не только ответ на несправедливое решение, а это, прежде всего, ответ на достойные действия представителей МВД. Это ответ на достоинство и человечность… после инаугурации нового президента 29 декабря к ордену представят министра внутренних дел, вице-премьера Грузии Вахтанга Гомелаури и еще десять полицейских чиновников. Если любой чиновник понесет финансовые потери из-за санкций, грузинское государство полностью их компенсирует", – заявил он.

Орден Чести – одна из самых престижных государственных наград Грузии, основанная в 1992 году. Ее могут вручить решением парламента или указом президента страны. Обычно этим орденом могут наградить особые заслуги перед государством, вклад в развитие науки, культуры, спорта и укрепление международного сотрудничества. Поэтому решение так называемого правительства Грузии наградить подсанкционных лиц без чести, причастных к жесткому подавлению протестов, фактически дискредитирует этот высокий государственный орден.

Напомним, что недавно так называемый генеральный секретарь пророссийской партии "Грузинская мечта" и мэр Тбилиси Каха Каладзе пренебрежительно отозвался о санкциях, введенных против ряда грузинских политиков и чиновников. Сторонник пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили заявил, что это, мол, "временное явление".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вел санкции против некоторых грузинских политиков, в том числе против мэра Тбилиси, бывшего футболиста "Динамо" Кахи Каладзе. Тот в ответ раскритиковал Зеленского.

Отметим, что бывший футболист Михаил Кавелашвили объявлен победителем на состоявшихся 14 декабря президентских выборах в Грузии. Он был единственным кандидатом в списке, за него проголосовали 224 члена избирательной коллегии, абсолютное большинство в которой имела "Грузинская мечта".

Действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили считает эти выборы нелегитимными, их также не признают оппозиционные партии. После того, как стало известно, что избирательная коллегия поддержала кандидатуру Кавелашвили, Зурабишвили пообщалась с собравшимися у здания парламента людьми. Она заявила, что выборов не было, а уходить со своего поста она не планирует.