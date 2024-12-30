Помер 39-й президент США Джиммі Картер: чим він відомий

Картер відомий, як людина, яка створила політику "розрядки" між США та СРСР

Джиммі Картер, 39-й президент США, лауреат Нобелівської премії миру та творець "розрядки" між США та СРСР, помер у віці 100 років в США у власному будинку. Останні роки Картер страждав від рака шкіри та боровся з меланомою. 1 жовтня від відсвяткував свій 100-й день народження.

Про це повідомила американська газета The Washington Post із посиланням на Джеймса Картера, сина експрезидента. Молодший Картер підтвердив, що його батько помер 30 грудня у власному будинку в Плейнсі, штат Джорджія, але точну причину смерті називати не став.

Картер страждав на рак шкіри, від якого дуже довго лікувався. Проте у лютому 2023 року Центр Картера, який заснував експрезидент, повідомив, що Картер вирішив відмовитися від продовження лікування та провести залишок життя вдома під наглядом. Меланома, від якої він лікувався, дала метастази в печінку та мозок.

Джиммі Картер став президентом США у 1977 році. До цього він був губернатором штату Джорджія та за її межами мав невелику відомість. Але це не завадило йому стати кандидатом та перемогти кандидата від республіканців, чинного президента США Джеральда Форда. Американці покладали на Картера великі надії, зокрема в економіці та зовнішній політиці.

Картер оголосив амністію усім, хто ухилився від участі у В'єтнамській війні, здійснив низку заходів для зупинки стагфляції, яка в той період загрожувала США. На зовнішньополітичній арені Картер став одним з архітекторів Кемп-Девідських угод між Єгиптом та Ізраїлем, але його головною заслугою вважається створення політики "розрядки" між США та СРСР.

Втім, друга половина президентства Картера зруйнувала його рейтинг. Не з вини самого Картера – просто на цей час випали економічна криза у світі, конфлікт з Іраном (в тому числі захоплення заручників у посольстві США в Тегерані), а остаточно його шанси переобратися президентом поховав грудень 1979 року, коли СРСР вторгся до Афганістану, що поклало край "розрядці". У 1980 році Картер розгромно програв республіканцю Рональду Рейгану. За свої мирні зусилля Картер у 2002 році отримав Нобелівську премію мира. Доречі, багато американських експертів порівнюють чинного президента США Джозефа Байдена саме з Картером, зазначаючи, що і той і той – "гарні люди, але не дуже гарні президенти".

Нагадаємо, у листопаді 2023 року в США помер колишній державний секретар Генрі Кіссінджер. У травні 2023 року йому виповнилося рівно 100 років.

Кіссінджер відомий тим, що обіймав посаду державного секретаря США з 1973 по 1977 роки, доклавши на цій посаді рук до величезної кількості подій у світі. Серед них – закінчення війни у В'єтнамі, дипломатичні відносини з Китаєм, "розрядка" у відносинах з СРСР, переговори щодо роззброєння, а також – налагодження зв'язків Ізраіля та арабських держав.