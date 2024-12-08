Президенту Южной Кореи объявили подозрение в государственной измене

Также арестовали еще одного топ-чиновника

Президенту Южной Кореи Юн Сок Йолю объявлено подозрение по обвинению в государственной измене после его попытки ввести военное положение в стране. Поводом к подозрению стали многочисленные жалобы против него.

Об этом сообщает Yonhap. Глава специального следственного штаба Пак Се Хон отметил, что в соответствии с процессом ведется расследование. Прокуроры расследуют обвинения против Юна в государственной измене и злоупотреблении властью.

Кроме того, о подозрении в государственной измене объявили бывшему министру обороны Ким Йон Хьону. Его уже арестовали.

Напомним, 3 декабря, президент Республики Корея Юн Сок Йоль выступил со срочным обращением к народу, где объявил о введении чрезвычайного военного положения в стране из-за угрозы национальной безопасности. По его словам, решение ввести военное положение принято, чтобы "не дать просеверокорейским силам лишить граждан Южной Кореи их свободу и счастье".

Однако парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Из 300 депутатов парламента присутствовало 190 и все они поддержали соответствующую резолюцию. После этого Юн Сок Йоль решил отменить военное положение.

Ранее "Телеграф" писал, почему в Южной Корее нет проукраинских политиков. Об этом рассказал аналитик и публицист Юрий Богданов.