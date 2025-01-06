В Китае стартовал зрелищный ледовый фестиваль – благодаря чему скульптуры простоят до весны (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Снежные скульптуры достигают высоты в 9 метров
На северо-востоке Китая, несмотря на появление нового смертельного вируса, стартовал 41-й Харбинский международный фестиваль льда и снега. Это действо ежегодно привлекает миллионы туристов не только из Китая, несмотря на то, что в Харбине температура может спускаться до -35 градусов по Цельсию.
В этом году территория величайшего события фестиваля — Харбинского ледяного мира площадью 1 миллион квадратных метров, а скульптурами и копиями известных зданий стали 300 тысяч кубических метров льда и снега. Здесь можно погрузиться в настоящую зимнюю сказку — не только рассмотреть ледяные творения, но и прокатиться на колесе обозрения, ледяных горках и т.д.
В этом году на фестивале ожидается температура до -25 ℃, поэтому посетителям советуют не забывать перчатки, пуховики, ватные штаны и теплые маски.
Как при таком минусе добывают лед и делают скульптуры
Харбин стоит на реке Сонгхуа. Когда температура достаточно низкая и река замерзает, из нее вырезают десятки глыб льда. Грузовиками их перевозят к месту проведения фестиваля. Чтобы лед продержался с конца декабря до начала марта, нужно использовать именно настоящий лед, ведь искусственный не выдержит харбинских ветров. С помощью лопастей, зубил и бензопил из льда и снега появляются удивительные скульптуры, которые затем подсвечиваются огоньками.
Ранее "Телеграф" рассказывал о найденной в Португалии римской статуе. Она уникальна, ведь может быть первым произведением римского скульптурного искусства, изображающего человека с инвалидностью.