В Китае стартовал зрелищный ледовый фестиваль – благодаря чему скульптуры простоят до весны (фото, видео)

Снежные скульптуры достигают высоты в 9 метров

На северо-востоке Китая, несмотря на появление нового смертельного вируса, стартовал 41-й Харбинский международный фестиваль льда и снега. Это действо ежегодно привлекает миллионы туристов не только из Китая, несмотря на то, что в Харбине температура может спускаться до -35 градусов по Цельсию.

В этом году территория величайшего события фестиваля — Харбинского ледяного мира площадью 1 миллион квадратных метров, а скульптурами и копиями известных зданий стали 300 тысяч кубических метров льда и снега. Здесь можно погрузиться в настоящую зимнюю сказку — не только рассмотреть ледяные творения, но и прокатиться на колесе обозрения, ледяных горках и т.д.

Харбинский фестиваль ледяных скульптур с высоты

Высота некоторых скульптур – 9 метров

В этом году на фестивале ожидается температура до -25 ℃, поэтому посетителям советуют не забывать перчатки, пуховики, ватные штаны и теплые маски.

Как при таком минусе добывают лед и делают скульптуры

Харбин стоит на реке Сонгхуа. Когда температура достаточно низкая и река замерзает, из нее вырезают десятки глыб льда. Грузовиками их перевозят к месту проведения фестиваля. Чтобы лед продержался с конца декабря до начала марта, нужно использовать именно настоящий лед, ведь искусственный не выдержит харбинских ветров. С помощью лопастей, зубил и бензопил из льда и снега появляются удивительные скульптуры, которые затем подсвечиваются огоньками.

Процесс создания снежной скульптуры

Снежная скульптура в Харбине

Кроме скульптур, есть локации под зимние развлечения

Ранее "Телеграф" рассказывал о найденной в Португалии римской статуе. Она уникальна, ведь может быть первым произведением римского скульптурного искусства, изображающего человека с инвалидностью.