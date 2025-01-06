В Китаї стартував видовищний льодовий фестиваль — завдяки чому скульптури простоять до весни (фото, відео)

Снігові скульптури досягають висоти у 9 метрів

На північному сході Китаю, попри появу нового смертельного вірусу, стартував 41-й Харбінський міжнародний фестиваль льоду та снігу. Це дійство щороку приваблює мільйони туристів не тільки з Китаю, попри те, що у Харбіні температура може спускатися до -35 градусів Цельсію.

Цьогоріч територія найвизначнішої події фестивалю — Харбінського крижаного світу має площу 1 мільйон квадратних метрів, а скульптурами та копіями відомих будівель стали 300 тисяч кубічних метрів льоду та снігу. Тут можна зануритись у справжню зимову казку — не тільки роздивитись крижані витвори, а й покататись на колесі огляду, крижаних гірках тощо.

Харбінський фестиваль крижаних скульптур з висоти

Висота деяких скульптур - 9 метрів

Цьогоріч на фестивалі очікується температура до -25 ℃, тож відвідувачам радять не забувати рукавички, пуховики, ватні штани та теплі маски. Цей фестиваль триває з 1963 року, на деякий час призупинявся, але його відновили і з кожним роком збільшують масштаб.

Як при такому мінусі добувають лід та роблять скульптури

Харбін стоїть на річці Сонгхуа. Коли температура достатньо низька і річка замерзає, з неї вирізають десятки брил льоду. Вантажівками їх перевозять до місця проведення фестивалю. Щоб лід протримався з кінця грудня аж до початку березня, потрібно використовувати саме справжній лід, адже штучний не витримає харбінських вітрів. За допомогою лопат, зубил та бензопил з криги та снігу з’являються дивовижні скульптури, які потім підсвічують вогниками.

Процес створення снігової скульптури

Снігова скульптура в Харбіні

Окрім скульптур, є локації під зимові розваги

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