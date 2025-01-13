Менял работу, как перчатки, стоял на учете в милиции и не отращивал усы: каким Лукашенко был в молодости (фото)

Оказывается, президент Беларуси когда-то был учителем

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко свой путь начинал с работы в разных партийных организациях. Оказывается, в юности о политической карьере он и не мечтал, а был "первым парнем в деревне", который писал стихи, пел песни и был завсегдатаем всех развлекательных мероприятий. А раньше мы рассказывали, что известно о жене Лукашенко.

"Телеграф" решил выяснить, каким был Александр Лукашенко в молодости. Мы вспомнили, как он стал президентом Беларуси и кем был до политической карьеры.

Детство Александра Лукашенко

Родился Александр Лукашенко 30 августа 1954 года, в поселке городского типа Копысь, Белорусская ССР. В том же году его мама, Екатерина Трифимовна, переехала в село Александрия, чтобы быть ближе к родственникам.

Об отце Александра Лукашенко существует немало легенд. Односельчане президента уверяли, что это "мужик из-под Орши", с которым Екатерина Трофимовна развелась из-за того, что не любила "пьянки". Сам президент в интервью заявлял, что его отец погиб во время Второй мировой войны. Хотя Александр Лукашенко родился спустя 9 лет после завершения войны. Также лидер Беларуси рассказывал, что он у матери один, а старший ребенок умер.

Лукашенко воспитывался в колхозе "Днепровский" и всегда отличался бунтарским характером. Известно, что за свои проделки он даже стоял на учете в милиции.

Что известно о юности Александра Лукашенко

Александр Лукашенко учился в музыкальной школе по классу баяна. В деревне он был главным "тамадой" и не пропускал ни одного мероприятия. Он пел, писал стихи и играл на баяне. В школе, кстати, он мечтал стать журналистом.

В 1975 году окончил Могилевский педагогический институт по специальности "учитель истории и обществоведения", а в 1985 году — Белорусскую сельскохозяйственную академию, получив квалификацию экономиста-организатора сельскохозяйственного производства.

Известно, что Александр Лукашенко работал преподавателем истории в родной школе в селе, и эта работа ему не нравилась. Позже будущий президент служил в армии и являлся инструктором политотдела Западного пограничного округа КГБ СССР в Бресте.

Известно, что когда-то Александр Лукашенко хотел стать главой колхоза, но не сложилось, как говорится в книге "Работа над ошибками". В 1987 году он стал директором совхоза "Городец". Политическая карьера Лукашенко началась в 1990 году, когда он был избран в депутаты 12 созыва. В 1994 он был назначен министром сельского хозяйства, а через несколько месяцев избран президентом Беларуси.

В общем, Лукашенко часто менял работу. Более двух лет он нигде не задерживался, кроме поста президента Белоруссии.

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