Канадский политик с украинскими корнями: кто может стать новым премьером Канады

В декабре 2024 года Фриланд ушла в отставку с поста в кабинете министров Трюдо

Экс-министр финансов и экс-вице-премьер Христя Фриланд может объявить о намерении стать главой Либеральной партии Канады, которая сейчас является правящей в стране. Если ее изберут на должность главы партии, она автоматически заменит премьер-министра Канады Джастина Трюдо и в должности премьера.

Об этом сообщает CBC News. Фриланд планирует объявить о своем намерении публично до того, как в США приведут к присяге новоизбранного президента США Дональда Трампа.

В декабре 2024 года Фриланд ушла в отставку с поста в кабинете министров Трюдо, заявив о разногласиях во взглядах с премьером. Позже она объяснила причины своего ухода: Трюдо предложил ей стать "министром без портфеля" с ограниченной ответственностью за отношения между США и Канадой, на что Фриланд была категорически не согласна.

С этого момента она начала активно критиковать Трюдо, в частности, его управление экономикой. Особенно сильной критика стала на фоне угроз Дональда Трампа ввести тарифы на канадские товары.

Христя Фриланд (Кристина Александра Фриланд) – канадский политик украинского происхождения, ее мать Галина Хомяк была украинкой из семьи политических эмигрантов и известным в Канаде адвокатом, отец, Дональд Фриланд, тоже известным адвокатом и членом Либеральной партии. Фриланд в 90-е годы много времени провела в Украине как представитель СМИ, но в 2013 году бросила журналистскую карьеру ради политической. Она была министром внешней торговли, министром иностранных дел, а в правительстве Трюдо – министром финансов. Имеет украинскую награду – Орден княгини Ольги I степени. Прекрасно знает как английский, так и украинский язык.

Напомним, что 6 января 2025 премьер-министр Канады и лидер Либеральной партии Джастин Трюдо объявил о своей отставке с должности партийного лидера. Он также добавил, что не будет больше премьер-министром, когда партия изберет преемника.

Джастин Трюдо возглавил Либеральную партию в 2013 году, когда она находилась в глубоком кризисе и занимала лишь третье место в парламенте. За девять лет его руководства партия одержала три избирательные победы подряд. Он является ярым сторонником Украины и под его руководством Канада серьезно помогала Украине в борьбе с РФ в российско-украинской войне.