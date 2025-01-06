Трюдо уходит в отставку: когда в Канаде появится новый премьер
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Глава правительства Канады сделал неожиданное заявление
Премьер-министр Канады и лидер Либеральной партии Джастин Трюдо объявил о своей отставке с поста партийного лидера. Он также добавил, что не будет больше премьер-министром, когда партия выберет преемника.
Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает CNN. По словам Трюдо, он намерен уйти в отставку на фоне нарастающего кризиса внутри партии, из-за которого он потерял поддержку сопартийцев.
Трюдо отметил, что инициатива начать вышеупомянутый процесс принадлежит ему.
"Я намерен уйти в отставку как партийный лидер. И как премьер-министр после того, как партия выберет своего следующего лидера в ходе жесткого, общенационального соревновательного процесса", — сказал политик.
Джастин Трюдо возглавляет правительство Канады с 4 ноября 2015 года, а главой Либеральной партии страны он является с 14 апреля 2013 года. Его популярность среди населения упала из-за следующих причин:
- усталость избирателей;
- рекордную инфляцию;
- повышение цен на продукты питания;
- острую проблему с жильем.
Рейтинг Либеральной партии достиг антирекорда за более, чем 100 лет. Их главные конкуренты – Консервативная партия Канады сейчас возглавляет рейтинги.
Как сообщал "Телеграф" ранее, министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что Россия не получит ничего из замороженных денег, пока не возместит убытки Украины.