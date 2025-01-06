Трюдо уходит в отставку: когда в Канаде появится новый премьер

Глава правительства Канады сделал неожиданное заявление

Премьер-министр Канады и лидер Либеральной партии Джастин Трюдо объявил о своей отставке с поста партийного лидера. Он также добавил, что не будет больше премьер-министром, когда партия выберет преемника.

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает CNN. По словам Трюдо, он намерен уйти в отставку на фоне нарастающего кризиса внутри партии, из-за которого он потерял поддержку сопартийцев.

Трюдо отметил, что инициатива начать вышеупомянутый процесс принадлежит ему.

"Я намерен уйти в отставку как партийный лидер. И как премьер-министр после того, как партия выберет своего следующего лидера в ходе жесткого, общенационального соревновательного процесса", — сказал политик.

Джастин Трюдо возглавляет правительство Канады с 4 ноября 2015 года, а главой Либеральной партии страны он является с 14 апреля 2013 года. Его популярность среди населения упала из-за следующих причин:

усталость избирателей;

рекордную инфляцию;

повышение цен на продукты питания;

острую проблему с жильем.

Рейтинг Либеральной партии достиг антирекорда за более, чем 100 лет. Их главные конкуренты – Консервативная партия Канады сейчас возглавляет рейтинги.

Как сообщал "Телеграф" ранее, министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что Россия не получит ничего из замороженных денег, пока не возместит убытки Украины.