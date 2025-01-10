Стала известна настоящая причина, почему Трамп хочет присоединить Канаду к США, и она вас удивит

Эти острова необитаемы, но известны своими минеральными богатствами

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что "Канада может стать 51-м штатом США". Эта фраза у многих вызвала возмущение. Между тем стала известна одна из причин, почему Трамп позволил себе такие слова.

Как сообщает англоязычная версия "Википедии", речь идет о двух необитаемых островах, расположенных в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор — наиболее крупной по территории и самой восточной из Атлантических провинций Канады.

Существуют остров Северный Трамп и остров Южный Трамп. Они расположены на западной стороне залива Фрайдей, в пределах более крупного залива Нотр-Дам.

Острова впервые начали исследовать в 1860-х годах. В 1863 году на островах были обнаружены халькопирит и богатая медно-кобальтовая руда. В 1999 году также были обнаружены золото, пирит, пирротин, серебро и сульфид.

Халькопирит — это минерал, по составу двойной сульфид меди и железа. Считается ценным коллекционным металлом. Пирротин также ценится коллекционерами — он является сульфидом железа и плохо растворяется в кислотах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп пригрозил странам БРИКС, которые попытаются найти замену доллару США.