Представитель "золотой молодежи" и инклюзивный ребенок: что известно о внуках Бориса Ельцина

У экспрезидента РФ есть трое внуков

Первый президент России Борис Ельцин оставил после себя значительное наследие, в том числе и в виде большой семьи. У него было две дочери — Елена и Татьяна, а также несколько внуков и правнуков.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядят и чем занимаются внуки и дети Бориса Ельцина. Они остаются в фокусе внимания СМИ из-за их деятельности в разных областях.

Что известно о внуках Бориса Ельцина

Борис Ельцин-младший

Борис Ельцин – сын младшей дочери экс-президента России. В СМИ его часто называли завидным женихом, ведь он имел спрос среди женщин. Позже стало известно, что Ельцин-младший находился в отношениях с моделью Маргаритой Аннабердиевой. Также вскоре появились его фотографии с моделью Ириной Водолазовой. На ее безымянном пальце виднелось кольцо с бриллиантом.

Борис Ельцин-младший занимается ресторанным бизнесом. А на снимках в Instagram он показывает роскошную жизнь.

Мария Юмашева и Борис Ельцин-младший. Фото: instagram.com/yeltsinboris

Мария Юмашева

Сейчас Марии 21 год. Она родилась в Британии, а училась в Австрии. Раньше она активно занималась спортом и известно, что она свободно владеет несколькими языками.

В 2022 году Мария Юмашева поддержала Украину. На своей странице в Instagram девушка выложила фото флага Украины и написала в посте "Нет войне". Более публично Мария по поводу войны не высказывалась.

Мария Юмашева с отцом. Фото: instagram.com/yumashkaa

Глеб Дьяченко

Сын младшей дочери Бориса Ельцина Глеб родился с синдромом Дауна. Семья долго скрывала болезнь мальчика. Он был на домашней обучении и имел несколько нянь. Мальчику даже прикрывали лицо на фото. Однако Татьяна сама призналась о болезни сына.

Сейчас парню 28 лет. Он занимается плаванием. Глеб Дьяченко стал чемпионом Европы по плаванию вольным стилем среди людей с синдромом Дауна. В 2015 году он завоевал "золото" и "серебро" на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. В 20 лет Глеб Дьяченко стал тренером по плаванию для детей с инклюзивностью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о сыновьях Петра Порошенко и как они выглядят. Известно, что все дети экс-президента Украины живут в Великобритании и не встали на защиту родины на фронте.