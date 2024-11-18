Представитель "золотой молодежи" и инклюзивный ребенок: что известно о внуках Бориса Ельцина
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 525
У экспрезидента РФ есть трое внуков
Первый президент России Борис Ельцин оставил после себя значительное наследие, в том числе и в виде большой семьи. У него было две дочери — Елена и Татьяна, а также несколько внуков и правнуков.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядят и чем занимаются внуки и дети Бориса Ельцина. Они остаются в фокусе внимания СМИ из-за их деятельности в разных областях.
Что известно о внуках Бориса Ельцина
Борис Ельцин-младший
Борис Ельцин – сын младшей дочери экс-президента России. В СМИ его часто называли завидным женихом, ведь он имел спрос среди женщин. Позже стало известно, что Ельцин-младший находился в отношениях с моделью Маргаритой Аннабердиевой. Также вскоре появились его фотографии с моделью Ириной Водолазовой. На ее безымянном пальце виднелось кольцо с бриллиантом.
Борис Ельцин-младший занимается ресторанным бизнесом. А на снимках в Instagram он показывает роскошную жизнь.
Мария Юмашева
Сейчас Марии 21 год. Она родилась в Британии, а училась в Австрии. Раньше она активно занималась спортом и известно, что она свободно владеет несколькими языками.
В 2022 году Мария Юмашева поддержала Украину. На своей странице в Instagram девушка выложила фото флага Украины и написала в посте "Нет войне". Более публично Мария по поводу войны не высказывалась.
Глеб Дьяченко
Сын младшей дочери Бориса Ельцина Глеб родился с синдромом Дауна. Семья долго скрывала болезнь мальчика. Он был на домашней обучении и имел несколько нянь. Мальчику даже прикрывали лицо на фото. Однако Татьяна сама призналась о болезни сына.
Сейчас парню 28 лет. Он занимается плаванием. Глеб Дьяченко стал чемпионом Европы по плаванию вольным стилем среди людей с синдромом Дауна. В 2015 году он завоевал "золото" и "серебро" на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. В 20 лет Глеб Дьяченко стал тренером по плаванию для детей с инклюзивностью.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о сыновьях Петра Порошенко и как они выглядят. Известно, что все дети экс-президента Украины живут в Великобритании и не встали на защиту родины на фронте.