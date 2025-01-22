Кошка не по своей воле трижды полетала в самолете: как ее нашли

После такого опыта у животного изменился характер

Восьмилетняя кошка породы мейн-кун, приобретающей популярность в Украине, по кличке Миттенс совершила три перелета между Новой Зеландией и Австралией в течение суток. Клетку с ней забыли в грузовом отсеке самолета.

Эта история повлияла на характер животного. Об этом сообщает CNN.

Журналисты пишут, что кошка должна была вместе с хозяйкой совершить воздушное путешествие из города Крайстчерч в Новой Зеландии в Мельбурн. Однако, по словам Марго Нис, она прождала три часа в аэропорте Мельбурна, пока ее кошку выгрузят из грузового отсека.

Вскоре персонал аэропорта сообщил женщине, что ее мейн-кун улетел назад в Новую Зеландию. Как выяснилось, клетку с животным не заметили за сложенным инвалидным креслом. Время перелета между городами составляет семь с половиной часов.

Отмечается, что пилоту авиакомпании Air New Zealand сообщили о "дополнительном пассажире" в грузовом отсеке, и он включил там отопление, чтобы животному было более комфортно. Компания по перевозке домашних животных встретила мейн-куна в аэропорту Крайстчерча и проследила, чтобы кошку снова отправили в Австралию.

"Она просто бросилась ко мне на руки, прижалась ко мне и обняла так, что не могла оторваться. Это было такое облегчение", — рассказала пассажирка о долгожданной встрече со своей питомицей.

За эти кошмарные сутки кошка успела похудеть. Также Нис добавила, что животное после тройного перелета стало гораздо ласковее, чем было до этого.

Авиакомпания пообещала возместить все расходы на путешествие мейн-куна и принесла публичные извинения за инцидент.

Ранее мы писали, что китайские ученые обнаружили в пещере Хуалундон останки самой маленькой кошки, жившей около 300 000 лет назад. Новый вид получил название Prionailurus kurteni и принадлежит к роду леопардовых кошек, которые до сих пор встречаются в Южной Азии.