Вырастет до размера немаленькой собаки: в Киеве продают кота известной породы не за все деньги мира

Такая порода обычно хорошо уживается с детьми и другими животными

Самая большая домашняя кошка в мире – порода Мэйн-кун может стоить в Украине и 100 тысяч грн, и 20 тысяч. Эта порода известна своими поразительными размерами, потрясающей внешностью и нежным характером одновременно.

Именно такого мейн-куна продают на одном из сервисов объявлений Украины. За семимесячного котенка мужского пола просят 20 тысяч грн. К лотку и когтеточке приучен, вакцинация проведена, утверждают продавцы. Как отмечено в объявлении — котенок любит играть мячиком.

7-ми месячный котенок мейн-куна

Котенок имеет характерные признаки породы

Цены на мейн-кунов

Цена мэйн-куна существенно варьируется в зависимости от нескольких факторов. За породистого котенка просят от 2000 до 6900 долларов США (84 – 250 тыс.грн). На цену влияет цвет, родословная животного, происхождение и наличие лишнего пальца (полидактиль).

Мэйн-кун на руках

О породе мейн-кун

Родом из штата Мэн, эти коты считаются единственной длинношерстной породой, происходящей из США. Самец этой породы может весить до 10 кг, самки – до 5,5 кг, а высотой они могут быть от 50 до 75 см. Они отличаются не только размерами, но и особыми ушами с кистями, пушистым хвостом и лапами с пучками.

При своих размерах коты очень общительны, хорошо учатся новому, любят играть. Для тех, кто мечтает об этой породе, следует знать, что ему нужно немало пространства для игр, а мех требует ежедневного расчесывания.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном "американском" коте в Украине. Котенок породы Тойгер продают за 150 тысяч грн.