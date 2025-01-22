Кішка не з власної волі тричі політала в літаку: як її знайшли

Після такого досвіду у тварини змінився характер

Восьмирічна кішка породи мейн-кун, що набуває популярності в Україні, на прізвисько Міттенс здійснила три перельоти між Новою Зеландією та Австралією протягом доби. Клітку з нею забули у вантажному відсіку літака.

Історія вплинула на характер тварини. Про це повідомляє CNN.

Журналісти пишуть, що кішка мала разом з господаркою здійснити повітряну подорож з міста Крайстчерч у Новій Зеландії до Мельбурна. Проте, за словами Марго Ніс, вона чекала три години в аеропорту Мельбурна, доки її кішку вивантажать із вантажного відсіку.

Незабаром персонал аеропорту повідомив жінці, що її мейн-кун відлетів у Нову Зеландію. Як з’ясувалося, клітку з твариною не помітили за складеним інвалідним кріслом. Час перельоту між містами становить сім із половиною годин.

Зазначається, що пілоту авіакомпанії Air New Zealand повідомили про "додаткового пасажира" у вантажному відсіку, і він увімкнув там опалення, щоб тварині було комфортніше. Компанія з перевезення домашніх тварин зустріла мейн-куна в аеропорту Крайстчерча та простежила, щоб кішку знову відправили до Австралії.

"Вона просто кинулася до мене на руки, пригорнулася до мене та обняла так, що не могла відірватися. Це було таке полегшення", — розповіла пасажирка про довгоочікувану зустріч зі своєю улюбленицею.

За цю кошмарну добу кішка встигла схуднути. Також Ніс додала, що тварина після потрійного перельоту стала набагато лагіднішою, ніж була до цього.

Авіакомпанія пообіцяла відшкодувати всі витрати на подорож мейн-куна і попросила вибачення за інцидент.

Раніше ми писали, що китайські вчені виявили в печері Хуалундон останки найменшої кішки, яка жила близько 300 000 років тому. Новий вид отримав назву Prionailurus kurteni та належить до роду кішок леопардових, які досі зустрічаються в Південній Азії.