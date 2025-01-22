"Путин это понимает": Зеленский высказался о позиции Украины в переговорах после прихода Трампа

Украинский лидер также рассказал, когда в Украине пройдут выборы

В среду, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе дал интервью изданию Bloomberg. Он сказал, что контингент западных союзников на территории Украины обязательно нуждается в участии США.

Президент также повторил, что для начала справедливого диалога россияне должны вернуться на границы 2022 года. "Телеграф" собрал основные заявления украинского лидера, которые он сделал в беседе с журналистом.

Зеленский считает, что потенциальный контингент западных союзников на территории Украины в рамках гарантий безопасности обязательно нуждается в участии США.

"Это невозможно без Соединенных Штатов… Даже если некоторые наши европейские друзья думают, что это реально – нет. Никто не будет рисковать без США", – сказал он.

Глава государства высказался по поводу окончания войны. По его мнению, сроки имеют большое значение, потому что люди продолжают гибнуть каждый день, но качество более важно.

"Честно говоря, для меня важно качество, а не сроки", — заявил Зеленский.

Он также добавил, что важно добиться стабильного мира для Украины.

"Я говорил Трампу, что Украина как никто хочет закончить войну, и мы готовы идти на это. Но в сильной позиции", — объяснил украинский лидер.

По его словам, никто не может заставить Украину юридически признать оккупированные территории российскими.

"Этого никогда не произойдет. Я уверен, что Путин тоже это понимает", — добавил Зеленский.

Он также выразил уверенность в том, что Российская Федерация не может оккупировать Украину.

"РФ должна как минимум вернуться к границам 2022 года. Это была бы справедливая возможность начать диалог", — заявил президент.

Кроме того, глава государства дал объяснения по поводу проведения выборов в Украине. Он сказал, что согласно законодательству, как только закончится война, "все выборы будут".

Напомним, на встрече с представителями Международного медиасовета в Давосе Зеленский рассказал, что россияне хотели заменить его пророссийским политиком Виктором Медведчуком во время Стамбульских переговоров.