Победа должна быть за Трампом: Зеленский высказался по поводу миротворческих войск в Украине

Завершение войны должно стать победой Трампа, а не Путина, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые эффективные миротворческие силы, развернутые в Украине, должны включать, в том числе, войска США.

Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg. По словам Зеленского, у стран Европы сегодня недостаточно войск для того, чтобы сдержать Россию и Владимира Путина от дальнейшей эскалации ситуации.

"Данная миротворческая миссия не может быть без Соединенных Штатов. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это возможно, нет, этого не может быть. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов", — заявил Зеленский.

Издание отмечает: Зеленский делает все возможное, чтобы позиция Украины на международной арене не осталась незамеченной. Президент Украины считает, что кроме Трампа, Путина может заставить пойти на заключение мирного соглашения Си Цзиньпин.

"Я думаю, что нет другого союзника, который действительно мог бы это сделать. Экономика России очень сильно зависит от Китая. В то же время Украина хочет знать до переговоров, какие гарантии безопасности нам могут предоставить", — заявил Зеленский.

Как сообщал "Телеграф", президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсуждают возможность отправки военнослужащие своих стран в Украину, как миротворческий контингент. Такой сценарий Париж и Лондон рассматривают после потенциального соглашения между Киевом и Москвой о прекращении боевых действий.