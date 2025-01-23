Ее несколько раз грабили и оскверняли: как выглядит могила военного пилота "Джуса" и наказали ли вандала

Следствие по делу осквернения могил украинских героев уже завершили

Известный украинский пилот Андрей Пильщиков, которого украинцы знают под позывным "Джус", — трагически погиб во время выполнения учебного полета в Житомирской области. 25 августа 2023 года произошло столкновение учебных самолетов Л-39, из-за чего погибли три пилота. Среди них оказался и Джус. Похоронили 30-летнего пилота на Аскольдовой Могиле в Киеве. А его могила после похорон несколько раз была ограблена и даже пострадала от вандализма.

"Телеграф" расскажет, как выглядит могила Андрея Пильщикова. И какое наказание понесла женщина, причастная к осквернению могилы Джуса.

Могила Джуса на Аскольдовой Могиле в Киеве

Андрей Пильщиков — украинский пилот, который посмертно был награжден званием Герой Украины. Он родился в Харькове, а погиб во время учебного полета в Житомирской области. "Джус" служил в Воздушных силах Украины и был пилотом самолета МиГ-29. После начала российского вторжения пошел защищать Украину и был среди участников боев за Киев.

Могила Андрея Пищикова до осквернения

После гибели Андрей Пильщиков был с почестями похоронен в Киеве на Аскольдовой Могиле. Украинцы несли цветы к месту захоронения, а боевые товарищи оставляли разные шевроны и даже принесли на могилу небольшую модель самолета F-16. Однако, как оказалось, могила героя не осталась без внимания грабителей и вандалов.

Так, в октябре 2023 года любимая девушка Джуса Мелания Подоляк сообщила, что неизвестные похитили памятные шевроны, которые оставили на месте захоронения побратимы погибшего. Причем это уже второй эпизод с ограблением могилы Героя. После первого случая грабежа девушка установила возле могилы пилота стеклянную витрину, запирающуюся на замок. Так что украли не все шевроны. Кроме того, Мелания позаботилась о системе видеонаблюдения около могилы Джуса, так что все попытки как-то осквернить или ограбить место захоронения были зафиксированы.

В июне 2024 года стало известно о вопиющем случае осквернения могил украинских героев на Аскольдовой Могиле, среди которых были захоронения Джуса, Да Винчи и Петриченко. Вандалы разбили портреты героев, сорвали таблички, разбросали цветы и разрисовали флаги.

Разгромленная могила Джуса. Фото: Ян Доброносов

Как выяснилось позже, это были не вандалы, а вандалка — подозреваемую в разгроме могил женщину задержали в тот же день. Изначально в СМИ писали, что женщине может угрожать до 7 лет лишения свободы.

Разгромленная могила Джуса. Фото: Ян Доброносов

В ноябре 2024 года Киевская городская прокуратура завершила расследование и сообщила, что задержанная женщина не раз бывала на лечении в психдиспансерах. А судебно-медицинская экспертиза установила, что подозреваемая по своему психическому состоянию не осознает своих действий и не способна управлять ими. Ее в принудительном порядке поместили в заведение по оказанию психиатрической помощи.

Отметим, что могилы украинских героев, среди которых и пилот Джус были приведены в порядок в тот же день после разгрома. Неравнодушные люди после распространения новости в сети, весь день и до вечера несли цветы и лампадки на могилы погибших Героев.

Могила Джуса. Фото Суспільне

Могила Джуса. Фото Суспільне

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит одно из самых загадочный надгробий Лычаковского кладбища во Львове. Таинственная Спящая красавица.