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Ее несколько раз грабили и оскверняли: как выглядит могила военного пилота "Джуса" и наказали ли вандала

Автор
Галина Струс
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Андрей Пильщиков трагически погиб 25 августа 2023 года Новость обновлена 23 января 2025, 20:57
Андрей Пильщиков трагически погиб 25 августа 2023 года. Фото Коллаж "Телеграф"

Следствие по делу осквернения могил украинских героев уже завершили

Известный украинский пилот Андрей Пильщиков, которого украинцы знают под позывным "Джус", — трагически погиб во время выполнения учебного полета в Житомирской области. 25 августа 2023 года произошло столкновение учебных самолетов Л-39, из-за чего погибли три пилота. Среди них оказался и Джус. Похоронили 30-летнего пилота на Аскольдовой Могиле в Киеве. А его могила после похорон несколько раз была ограблена и даже пострадала от вандализма.

"Телеграф" расскажет, как выглядит могила Андрея Пильщикова. И какое наказание понесла женщина, причастная к осквернению могилы Джуса.

Джус

Могила Джуса на Аскольдовой Могиле в Киеве

Андрей Пильщиков — украинский пилот, который посмертно был награжден званием Герой Украины. Он родился в Харькове, а погиб во время учебного полета в Житомирской области. "Джус" служил в Воздушных силах Украины и был пилотом самолета МиГ-29. После начала российского вторжения пошел защищать Украину и был среди участников боев за Киев.

Джус, Могила Андрея Пищикова
Могила Андрея Пищикова до осквернения

После гибели Андрей Пильщиков был с почестями похоронен в Киеве на Аскольдовой Могиле. Украинцы несли цветы к месту захоронения, а боевые товарищи оставляли разные шевроны и даже принесли на могилу небольшую модель самолета F-16. Однако, как оказалось, могила героя не осталась без внимания грабителей и вандалов.

Джус

Так, в октябре 2023 года любимая девушка Джуса Мелания Подоляк сообщила, что неизвестные похитили памятные шевроны, которые оставили на месте захоронения побратимы погибшего. Причем это уже второй эпизод с ограблением могилы Героя. После первого случая грабежа девушка установила возле могилы пилота стеклянную витрину, запирающуюся на замок. Так что украли не все шевроны. Кроме того, Мелания позаботилась о системе видеонаблюдения около могилы Джуса, так что все попытки как-то осквернить или ограбить место захоронения были зафиксированы.

Могила Джуса

В июне 2024 года стало известно о вопиющем случае осквернения могил украинских героев на Аскольдовой Могиле, среди которых были захоронения Джуса, Да Винчи и Петриченко. Вандалы разбили портреты героев, сорвали таблички, разбросали цветы и разрисовали флаги.

Разгромленная могила Джуса
Разгромленная могила Джуса. Фото: Ян Доброносов

Как выяснилось позже, это были не вандалы, а вандалка — подозреваемую в разгроме могил женщину задержали в тот же день. Изначально в СМИ писали, что женщине может угрожать до 7 лет лишения свободы.

Разгромленная могила Джуса
Разгромленная могила Джуса. Фото: Ян Доброносов

В ноябре 2024 года Киевская городская прокуратура завершила расследование и сообщила, что задержанная женщина не раз бывала на лечении в психдиспансерах. А судебно-медицинская экспертиза установила, что подозреваемая по своему психическому состоянию не осознает своих действий и не способна управлять ими. Ее в принудительном порядке поместили в заведение по оказанию психиатрической помощи.

Джус могила

Отметим, что могилы украинских героев, среди которых и пилот Джус были приведены в порядок в тот же день после разгрома. Неравнодушные люди после распространения новости в сети, весь день и до вечера несли цветы и лампадки на могилы погибших Героев.

Могила Джуса
Могила Джуса. Фото Суспільне
Могила Джуса
Могила Джуса. Фото Суспільне

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит одно из самых загадочный надгробий Лычаковского кладбища во Львове. Таинственная Спящая красавица.

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#Могила #Андрей Пильщиков #Джус