Донька наклала на себе руки, а син був "неприємною людиною": що відомо про п’ятьох дітей Вінстона Черчілля

Політик один раз був одружений і мав п’ятьох дітей — сина та чотири дочки

Вінстон Черчілль — британський політичний діяч, солдат і письменник, який двічі обіймав посаду прем’єр-міністра Сполученого Королівства. Він був відомий далеко за межами своєї країни. Відомо, що він один раз був одружений і в цьому шлюбі народилися п'ятеро дітей. Помер політик 24 січня 1965 року.

"Телеграф" у річницю смерті Вінстона Черчілля розповість, що відомо про дітей британського політика, і як склалася їхня доля.

Прем’єр-міністр Великобританії Вінстон Черчілль був одружений один раз. У вересні 1908 року, коли йому було 34 роки він одружився зі своєю коханою Клементиною Огілві Хозьєр. Вона стала його вірною супутницею на все життя і народила політику сина та чотирьох дочок.

Вінстон Черчілль. Фото: Getty Images

Старша дочка Діана

Через рік після весілля у Вінстона Черчілля та його дружини народилася перша дочка, яку назвали Діаною. Дитина стала великим щастям для політика, він в ній душі не чаяв. Діана спочатку здобула домашню освіту, потім вступила до середньої школи в Ноттінг-Хіллі, а потім — до Королівської академії драматичного мистецтва, яку, щоправда, не закінчила. Вона подавала великі надії, проте розчарувала батьків тим, що у 1932 році вперше вийшла заміж за Джона Мілнера Бейлі. Цей шлюб доньки батьки не схвалили, втім він тривав недовго — вже 1935 року Діана розійшлася з чоловіком.

Після розлучення дочка Черчілля практично відразу познайомилася з другим чоловіком дипломатом Дунканом Сендісом. У цьому шлюбі у Діани народилося троє дітей. А 1960-го Діана та Дункан розлучилися. Ближче до кінця свого життя Діана почала страждати від депресивних нападів, в 1953 році у неї стався серйозний нервовий зрив. Вже 1963-го старша дочка Черчілля наклала на себе руки.

Черчілль та його дочка Діана

Єдиний син Рендольф Черчілль

Другою дитиною Вінстона Черчілля став Рендольф, який народився 28 травня 1911 року. Його з сестрою дитинство пройшло під охороною, оскільки батько-політик часто отримував погрози про викрадення дітей. Відомо, що Рендольф здобув освіту в Ітонському коледжі та коледжі Крайст-Черч в Оксфорді, а після навчання пішов служити до армії. Він дослужився до майора і був нагороджений орденом Британської імперії.

Звичайно ж, Рендольф мав амбіції повторити політичний успіх батька, проте незважаючи на гострий розум, чоловік не зумів правильно розпорядитися своїм походженням. У вузьких політичних колах його називали "неприємною людиною", "розпещеним", "вибуховою і дратівливою людиною". Він зовсім не вмів розпоряджатися грошима, тому часто звертався до батьків за матеріальною допомогою.

Відомо, що Рендольф Черчілль двічі був одружений і мав по одній дитині в кожному шлюбі. Крім того, він мав алкогольну залежність, що врешті-решт призвело його до ранньої смерті. У 1968 році він помер від серцевого нападу.

Вінстон Черчілль з Діаною та Рендольфом

Друга дочка — Сара Черчілль

Друга дочка Черчілля Сара народилася 7 жовтня 1914 року. Її назвали на честь однієї з далеких родичок батька – герцогині Сари Мальборо. Кажуть, що в сім’ї Сару називав осликом, бо вона була дуже впертою.

Відомо, що Сара Черчілль тричі була одружена — за коміком, фотографом та шановним бароном. Перші двоє обранців дуже не подобалися впливовим батькам, а ось третій барон Одлі отримав схвалення у сім’ї, проте через рік він помер. Відомо також, що в жодному із трьох шлюбів Сара не мала дітей.

Після першого розлучення Сара Черчілль втекла до США, де будувала кар’єру актриси. Вона знялася в близько десятка картин, найвідоміша з яких "Королівське весілля" 1951 року. Однак Сара, як і її брат Рендольф, була любителькою алкоголю, через що у неї траплялися скандальні епізоди і навіть арешт. У віці 67 років 24 вересня 1982 року Сара Черчілль померла в Лондоні.

Сара Черчілль

Третя дочка — Меріголд Черчілль

Третя дочка у Черчіллей з’явилася на світ у листопаді 1918 року, одразу після закінчення Першої світової війни. Проте, її доля виявилася трагічною — вона з дитинства багато хворіла і у віці трьох років Меріголд померла.

Наймолодша дочка — Мері Черчілль

У сім’ї Уінстона Черчілля важко переживали смерть маленької Меріголд. Проте своєрідним способом пережити трагедію стало народження п’ятої дитини. 15 вересня 1922 року у політика народилася ще одна дочка, яку назвали Мері.

Як кажуть, саме Мері стала зразковою дочкою, яка не розчарувала батьків. Вона не змінювала чоловіків, не була помічена у скандалах, працювала у Червоному Хресті та допомагала людям під час Другої Світової війни. Крім того, Мері активно допомагала батькові в його політичній діяльності і супроводжувала його в закордонних поїздках, навіть була представлена Гаррі Трумену та Йосипу Сталіну.

За свої заслуги молодша дочка Черчілля Мері отримала визначний орден Британської імперії. Однак найбільшу популярність і визнання Мері принесла книга про її матір Климентина, яку вона написала. До того ж, Мері допомогла Мартіну Гілберту закінчити біографію Вінстона Черчілля після смерті Рендольфа.

Єдиним чоловіком Мері Черчілль став Крістофер Соамс. Вони одружилися в 1947 році і прожили разом до самої смерті чоловіка в 1987 році. У цьому шлюбі народилося п’ятеро дітей. А Мері Соамс-Черчілль померла 17 грудня 2014 року у своєму будинку в Лондоні.

Мері Черчілль

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