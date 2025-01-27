"Чтобы не было больше, чем у Путина": Лукашенко на "выборах" в Беларуси снизили нарисованный процент голосов

В сети смеются, что Лукашенко пришлось "придержать лошадей", чтобы не обидеть своего "патрона" в Кремле

На так называемых "выборах президента" в Белоруссии ожидаемо "лидирует" самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко. Ему нарисовали 86,82% голосов избирателей – раньше было более 87%, но, очевидно, решили немного "снизить планку".

О предварительных "результатах выборов" заявил глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко на пресс-конференции ночью с 26 на 27 января, сообщает государственное пропагандистское агентство Беларуси БелТА. Кроме Лукашенко Карпенко также озвучил "результаты" других "кандидатов в президенты":

Александр Лукашенко — 86,82%;

Олег Гайдукевич – 2,02%;

Анна Конопатько – 1,86%;

Сергей Сиранков – 3,21%;

Александр Хижняк – 1,74%;

Против всех (неожиданно, но факт) – 3,60%.

Явка избирателей на "выборах" якобы составила 85,7%. Сейчас голосование давно завершено, ведется подсчет голосов. Пресс-конференцию, посвященную итогам "выборов президента", анонсировали на утро 27 января.

"Любые серьезные нарушения или преступления зафиксированы не были. Не поступало жалоб ни от кандидатов, ни от граждан по процедуре голосования. Единичные случаи фотографирования заполненных бюллетеней или попытки их вынесения с участка не повлияли на общую ситуацию", — заявил Карпенко.

Между тем, в сети уже шутят, что Лукашенко пришлось немного "придержать лошадей", нарисовав себе 86,8% поддержки, поскольку обитатель Кремля Владимир Путин на своих "президентских выборах" получил 87,2% "голосов избирателей", тогда как Лукашенко поспешили и нарисовали сначала 87,6%. Поэтому, как шутят в социальных сетях, Минску пришлось снизить количество "голосов" у Лукашенко — "чтобы не было больше, чем у Путина".