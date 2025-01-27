"Щоб не було більше, ніж у Путіна": Лукашенку на "виборах" у Білорусі знизили намальований процент голосів

В мережі сміються, що Лукашенку довелося "притримати коней", щоб не образити свого "патрона" у Кремлі

На так званих "виборах президента" в Білорусі очікувано "лідирує" самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко. Йому намалювали 86,82% голосів виборців – раніше було понад 87%, але вочевидь вирішили трохи "знизити планку".

Про попередні "результати виборів" заявив голова Центральної виборчої комісії Ігор Карпенко на пресконференції вночі з 26 на 27 січня, повідомляє державне пропагандистське агентство Білорусі БелТА. Окрім Лукашенка, Карпенко також озвучив "результати" інших "кандидатів у президенти":

Олександр Лукашенко — 86,82%;

Олег Гайдукевич – 2,02%;

Анна Канопацька – 1,86%;

Сергій Сиранков – 3,21%;

Олександр Хіжняк – 1,74%;

Проти всіх (несподівано, але факт) – 3,60%.

Явка виборців на "виборах" нібито склала 85,7%. Зараз голосування давно завершено, ведеться підрахунок голосів. Пресконференцію, присвячену підсумкам "виборів президента", анонсували на ранок 27 січня.

"Будь-яких серйозних порушень чи злочинів зафіксовано не було. Не надходило скарг ані від кандидатів, ані від громадян щодо процедури голосування. Поодинокі випадки фотографування заповнених бюлетенів або спроби їх винесення з дільниці не вплинули на загальну ситуацію", — заявив Карпенко.

Тим часом у мережі вже жартують, що Лукашенку довелося трохи "притримати коней", намалювавши собі 86,8% підтримки, оскільки мешканець Кремля Володимир Путін на своїх "президентських виборах" отримав 87,2% "голосів виборців", тоді як Лукашенку поспішили та намалювали спочатку 87,6%. Тому, як жартують у соціальних мережах, Мінську довелося знизити кількість "голосів" у Лукашенка – "щоб не було більше, ніж у Путіна".