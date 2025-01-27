"Это немного скучно": президент Колумбии отреагировал на угрозы Трампа пошлинами и санкциями

Петр очень пренебрежительно отозвался о санкциях против колумбийских властей и запрете колумбийским чиновникам на въезд в США

Президент Колумбии Густаво Петро отреагировал на распоряжение президента США Дональда Трампа ввести пошлины, тарифы и санкции против Колумбии за отказ принимать депортированных из Штатов нелегальных мигрантов. Он пренебрежительно прокомментировал решение Трампа и отдал приказ министерству торговли страны повысить тарифы на импорт из США.

Об этом сам Петро написал в соцсетях. Он подтвердил, что приказал профильному министерству ввести тарифы на импорт из США в размере 25%.

"Мне сообщили, что вы накладываете 50% пошлину на плоды нашего человеческого труда для въезда в Соединенные Штаты, и я делаю то же самое", – заявил он.

Также Петро очень пренебрежительно отозвался о санкциях против колумбийских властей и запрете колумбийским чиновникам на въезд в США. Он предположил, что США не считают колумбийцев людьми, а Трамп не считает человеком самого Петро.

"Трамп, я не очень люблю ездить в США, это немного скучно, но, признаюсь, есть вещи достойные внимания, я люблю ездить в черные кварталы Вашингтона… Мне не нравится твоя нефть, Трамп, она уничтожит человеческий род из-за алчности. Возможно, однажды, за бокалом виски, который я принимаю, несмотря на мой гастрит, мы сможем откровенно поговорить об этом, но это трудно, потому что вы считаете меня низшей расой, а я не являюсь таким, и никто из Колумбии не является", — добавил он.

Следует отметить, что накануне Мексика также отказалась принимать мигрантов на военных самолетах. В то же время, по меньшей мере, два военных самолета прибыли в Гватемалу, а Бразилия приняла один коммерческий.