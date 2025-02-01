"Есть надежный план". У Трампа озвучили новый прогноз по войне в Украине

В Белом доме не исключают, что войну можно завершить "за месяцы"

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог не исключил возможность прекращения войны не "за годы", а "за месяцы".

Об этом он заявил в интервью Fox News. Он заявил, что у США уже есть "надежный план". Однако детали он не уточнил.

В то же время Келлог добавил, что Трамп "умеет заключать любые сделки" и "знает, где и как нажать".

Келлог также добавил, что прекращение российско-украинской войны соответствует национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

"Если мы сможем остановить эту войну, то это будет выгодно всему миру, включая Соединенные Штаты", — заявил Келлог.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что его администрация якобы уже провела "очень серьезные дискуссии" с российской стороной по поводу войны в Украине. Издание The Associated Press сообщило, что Трамп и Путин могут уже в ближайшее время "принять меры" по прекращению боевых действий между Россией и Украиной. В то же время в нынешней ситуации это может звучать достаточно тревожно.

Как сообщалось ранее, глава Госдепартамента США Марко Рубио сообщил, что Трамп решительно настроен достичь мира в Украине и принести долгосрочную стабильность в Европу. Однако он добавил, что для этого обеим сторонам придется пойти на компромиссы.