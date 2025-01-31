Трамп не хочет Украины в НАТО и помогать в войне с Россией, — WP

Война Украины с Россией больше проблема Европы, чем США

Президент США Дональд Трамп не хочет оказывать Украине больше помощи и не хочет, чтобы страну приняли в НАТО. Поэтому говорить о миротворческих войсках пока бессмысленно.

Об этом в авторской статье для The Washington Post пишет обозреватель Ли Хокстадер. По его мнению, Трамп даже не хочет ввязывать США в гарантии безопасности мира в Украине.

"Президент не желает посылать больше помощи Украине, не говоря уже о войсках США; он также не хочет, чтобы Украину приняли в НАТО", — говорит обозреватель.

Он подчеркнул, что без США гарантии безопасности можно считать не надежными, ведь амбиции главы РФ Владимира Путина достаточно ясны. Более того Трамп якобы считает войну Украины и РФ проблемой Европы, в первую очередь.

"Справедливо: многие европейцы считают войну России в Украине экзистенциальной угрозой; гораздо меньше американцев", — говорит Хокстадер.

По его словам, предложение Трампа по защите украинского суверенитета путем сдерживания будущих нападений России имеет смысл. Но сначала нужно договориться о прекращении огня.

Напомним, недавно Трамп нарушил одно из главных предвыборных обещаний и в его команде нарастает беспокойство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что политолог объяснил ошибку Трампа еще до переговоров с Путиным.