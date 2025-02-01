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Стало известно, кто из мировых лидеров первым встретится с Трампом с начала его президентства

Автор
Анна Нестерова
Дата публикации
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Автор
Трамп встретится с Нетаньяху Новость обновлена 01 февраля 2025, 22:57
Трамп встретится с Нетаньяху. Фото Коллаж "Телеграфа"

Во время встречи будет обсуждаться ряд важных вопросов

Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне во вторник, 4 февраля, проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Таким образом, именно Нетаньяху станет первым мировым лидером, который официально встретится с Трампом с момента его инаугурации.

Об этом сообщает CNN. Информацию о встрече также подтвердили и в канцелярии премьер-министра Израиля.

Известно, что Трамп планирует обсудить с Нетаньяху ситуацию в Газе, а также затронуть тему скорейшего освобождения находящихся у ХАМАС израильских заложников.

Кроме этого предполагается, что лидеры стран обсудят ситуацию вокруг Ирана и проиранских сил в других странах. Основной темой встречи, по мнению CNN, будет именно вопрос заложников.

Напомним, 19 января, в Секторе Газа начал действовать режим прекращения огня между радикальной палестинской группировкой ХАМАС и Армией Израиля (ЦАХАЛ).

Данное соглашение предусматривает не только прекращение огня в Секторе Газа — оно также предусматривает оказание необходимой гуманитарной помощи жителям региона, освобождение удерживаемых обеими сторонами заложников и воссоединение этих людей со своими семьями после более чем 15 месяцев пребывания в плену.

Между тем сообщается, что Армия обороны Израиля объявила о начале подготовки к приему заложников из сектора Газа. Данную операцию назвали "Крылья свободы". Кроме того Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social заявил, что всех заложников в Секторе Газа отпустят домой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в рамках соглашения, израильские войска будут расположены по периметру Сектора Газа, но покинут густонаселенные районы, кроме пяти районов, где останется военный контингент. Тем самым войска продвинутся вглубь анклава на 400 метров.

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