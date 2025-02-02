У Китаї відреагували на "торгову війну" Трампа: що обіцяють зробити

Влада Китаю різко засудила рішення президента США

Президент США Дональд Трамп підписав наказ ввести мито на імпорт із Канади, Мексики та Китаю. Вони почнуть діяти вже з 4 лютого і викликали негативну реакцію з боку китайського керівництва.

Про це повідомило міністерство закордонних справ КНР. Влада Піднебесної заявила про глибоке "розчарування" діями Сполучених Штатів Америки. Офіційний Пекін має намір подати скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ).

Також у МЗС Китаю додали: буде вжито контрзаходів для захисту прав та інтересів КНР. При цьому конкретні дії не уточнювалися.

Нагадаємо, у Білому домі зазначили, що мита залишатимуться чинними до моменту, "поки криза не пом’якшиться". При цьому не вказано подробиць щодо того, які дії мають вжити Китай, Канада та Мексика, щоб отримати скасування тарифів; все, що заявили у Білому домі – жодних винятків із тарифів не буде.

На весь імпорт із Канади та Мексики встановлено мито у розмірі 25%, а на імпорт із Китаю встановлено мито у розмірі 10% (на додаток до вже існуючих)

Як повідомляв "Телеграф" раніше, спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог не відкинув можливості припинення війни не "за роки", а "за місяці".