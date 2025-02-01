Канада, Китай, Мексика: в Белом доме сообщили, когда заработают анонсированные Трампом тарифы на импорт

В день объявления решения о тарифах будут предоставлены все официальные подробности

С 1 февраля 2025 года США вводят тарифы на импорт из Канады, Китая и Мексики, как ранее и обещал президент Дональд Трамп. Тарифы против Канады и Мексики составят 25%, против Китая – для начала 10%.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге 31 января. Она заявила, что сообщения СМИ о введении тарифов с 1 марта не соответствуют действительности.

"Я только что была с президентом в Овальном кабинете и могу подтвердить, что завтра срок до 1 февраля, установленный Трампом в его заявлении несколько недель назад, остается в силе… Тарифы вводят из-за нелегального фентанила, который они поставляли и позволили распространять в нашей стране, что привело к гибели десятков миллионов американцев", – сказала она.

Дополнительную информацию Левитт предоставлять отказалась. Она предложила ждать 1 февраля, сказав, что в день объявления решения о тарифах будут предоставлены все официальные подробности.

Напомним, во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что будет использовать пошлины для повышения доходов, сокращения торгового дефицита Америки и возвращения промышленности в страну. Он обещал взимать от 10 до 20% со всех импортируемых товаров, а также установить пошлины до 60% для Китая. После победы на выборах в ноябре он также пригрозил ввести 25-процентный налог на товары из Канады и Мексики – двух крупнейших торговых партнеров США.