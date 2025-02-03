В США выдвинули Панаме ультиматум по поводу Панамского канала: угрожают "принять меры"

Панамский канал – инженерное сооружение общей протяженностью почти в 82 километра, которое является кратчайшим путем из Атлантического океана в Тихий

США выдвинули Панаме ультиматум по вопросу Панамского канала. Требования к панамскому правительству озвучил новый государственный секретарь США Марко Рубио 2 февраля во время переговоров с президентом страны Хосе Раулем Мулино.

Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США. Отмечается, что во время встречи говорилось о ряде важных вопросов глобального и регионального уровней, однако главной темой был именно канал.

"В ходе беседы Рубио проинформировал, что президент США Дональд Трамп одобрил предварительное решение о том, что нынешнее положение влияния и контроля Коммунистической партии Китая над районом Панамского канала представляет угрозу как для самого канала, так и является нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации объектов. екта", – сказано в сообщении.

В частности, Рубио заявил, что текущее положение дел вокруг канала недопустимо. США, отметил он, должны будут принять необходимые меры для защиты своих интересов по условиям договора о передаче каналу Панаме, если ситуация не изменится в ближайшее время.

Панамский канал – инженерное сооружение общей протяженностью почти в 82 километра, которое является кратчайшим путем из Атлантического океана в Тихий. Имеет исключительное экономическое и военное значение, особенно для США, поскольку позволяет значительно сэкономить время для торговых судов или оперативно перемещать между океанами военные корабли в случае необходимости. США управляли каналом до 1999 года, после чего передали его правительству Панамы.

Отметим, что еще до инаугурации Дональд Трамп не исключил военного или экономического давления с целью взять под контроль Гренландию и Панамский канал. В ответе СМИ, которые спросили его об этом, Трамп не стал исключать военный сценарий и отметил важнейшее экономическое значение, которое он видит в Гренландии и Панамском канале.