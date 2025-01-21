"Есть и останется панамским": президент Панамы жестко ответил Трампу на его посягательство на канал

Панамский президент отверг утверждение Трампа о том, что Китай управляет каналом

США не получат Панамский канал. Ключевой водный путь между Атлантическим и Тихим океаном останется под контролем Панамы, поскольку все утверждения нового президента США Дональда Трампа касательно канала – неправда.

Об этом написал президент Панамы Хосе Рауль Мулино в Х. Он отметил, что Трампу не удастся "вернуть" Соединенным Штатам Панамский канал, как он неоднократно об этом заявлял.

"Я должен категорически отвергнуть слова президента Дональда Трампа. Канал есть и останется панамским", – отметил Мулино.

Кроме того, панамский президент отверг утверждение Трампа о том, что Китай управляет каналом, заявив, что в мире нет ни одной страны, которая вмешивалась бы в работу Панамского канала, или как-то влияла на нее. Также он отметил, что Панамский канал никогда не передавали в концессию (договор о временной эксплуатации другим государствам), вместо этого канал был окончательно передан в собственность Панамы правительством США в 1999 году. В течение 25 лет Панама управляла каналом, развивала его и не планирует уступать результаты своего труда кому-либо.

Мулино также заявил, что Панама готова к диалогу. В то же время, он дал понять, что силовые попытки вернуть канал приведут к большим неприятностям.

При этом еще до инаугурации Трамп не исключил военного или экономического давления, чтобы взять под контроль Гренландию и Панамский канал. В ответе СМИ, которые спросили его об этом, Трамп не стал исключать военный сценарий и отметил важнейшее экономическое значение, которое он видит в Гренландии и Панамском канале.