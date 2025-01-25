Гренландия это "перо в печень" Путину - Александр Невзоров
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Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров объяснил, почему Дональду Трампу понадобилась Гренландия
Гренландия, которая стала идеей-фикс Трампа это "перо в печень" путину и всем хамским "северным планам" РФ. России нужны "севера", чтобы оттуда шантажировать и пугать мир краткостью "подлетов" и загнать туда толпы нефтесосущих рабов. У цивилизованного мира на Полюса и приполярья несколько другие планы.
Трамп начал грубовато. Он вчера созвонился с премьером Дании, которая формально владеет островом и…говорил с ней.
На том самом, уже подзабытом миром, "американском языке".
Кратчайший путь для российских ракет в сторону США — через Гренландию. Поэтому Трамп хочет её забрать.
- Трамп вчера звонил премьеру Дании с требованием передать Гренландию. Разговор прошел ужасно — Трамп вел себя агрессивно и настаивал на передаче острова;
- Трампу нужна Гренландия для обороны США от российских ракет;
- Сейчас на территории Гренландии находится лишь одна военная база, там всего 80 сотрудников;
- Атомные подводные лодки РФ контролируют арктические моря. РФ проводит там учения с Китаем;
- А военный потенциал Дании в Гренландии — 4 корабля и самолет. Обороной острова де-факто занимаются США.
Источник: пост Невзорова в Telegram
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