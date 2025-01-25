Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров объяснил, почему Дональду Трампу понадобилась Гренландия

Гренландия, которая стала идеей-фикс Трампа это "перо в печень" путину и всем хамским "северным планам" РФ. России нужны "севера", чтобы оттуда шантажировать и пугать мир краткостью "подлетов" и загнать туда толпы нефтесосущих рабов. У цивилизованного мира на Полюса и приполярья несколько другие планы.

Трамп начал грубовато. Он вчера созвонился с премьером Дании, которая формально владеет островом и…говорил с ней.

На том самом, уже подзабытом миром, "американском языке".

Кратчайший путь для российских ракет в сторону США — через Гренландию. Поэтому Трамп хочет её забрать.

Трамп вчера звонил премьеру Дании с требованием передать Гренландию. Разговор прошел ужасно — Трамп вел себя агрессивно и настаивал на передаче острова;

Трампу нужна Гренландия для обороны США от российских ракет;

Сейчас на территории Гренландии находится лишь одна военная база, там всего 80 сотрудников;

Атомные подводные лодки РФ контролируют арктические моря. РФ проводит там учения с Китаем;

А военный потенциал Дании в Гренландии — 4 корабля и самолет. Обороной острова де-факто занимаются США.

Источник: пост Невзорова в Telegram