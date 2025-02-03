В США висунули Панамі ультиматум щодо Панамського каналу: погрожують "вжити заходів"

Панамський канал – інженерна споруда загальною довжиною майже у 82 кілометри, яка є найкоротшим шляхом з Атлантичного океану в Тихий

США висунули Панамі ультиматум з питання Панамського каналу. Вимоги до панамського уряду озвучив новий державний секретар США Марко Рубіо 2 лютого під час переговорів з президентом країни Хосе Раулем Муліно.

Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США. Зазначається, що під час зустрічі говорилося про низку важливих питань глобального та регіонального рівнів, проте головною темою був саме канал.

"Під час бесіди Рубіо проінформував, що президент США Дональд Трамп схвалив попереднє рішення про те, що нинішнє становище впливу і контролю Комуністичної партії Китаю над районом Панамського каналу становить загрозу як для самого каналу, так і є порушенням Договору про постійний нейтралітет і експлуатацію об’єкта", – сказано у повідомленні.

Зокрема Рубіо заявив, що поточний стан справ навколо каналу є неприпустимим. США, зазначив, він, повинні будуть вжити необхідних заходів для захисту своїх інтересів за умовами договору про передачу каналу Панамі, якщо ситуація не зміниться найближчим часом.

Панамський канал – інженерна споруда загальною довжиною майже у 82 кілометри, яка є найкоротшим шляхом з Атлантичного океану в Тихий. Має виняткове економічне та військове значення, особливо для США, оскільки дозволяє значно зекономити час для торгових суден, або оперативно переміщувати між океанами військові кораблі у разі потреби. США керували каналом до 1999 року, після чого передали його уряду Панами.

Зазначимо, що ще до своєї інавгурації Дональд Трамп не виключив військового чи економічного тиску з метою взяти під контроль Гренландію та Панамський канал. У відповіді ЗМІ, які запитали його про це, Трамп не став виключати військового сценарію та наголосив на найважливішому економічному значенні, яке він бачить у Гренландії та Панамському каналі.