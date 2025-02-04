USAID не закроют? Трамп принял решение о деятельности агентства, которое помогало Украине

За время работы агентство инвестировало в украинские проекты миллиарды долларов

Президент США Дональд Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио и. администратора Агентства США по международному развитию (USAID). Рубио сообщил Конгрессу, что сейчас идет пересмотр деятельности USAID в сфере внешней помощи с целью возможной реорганизации.

Об этом сообщается на сайте Государственного департамента. Указано, что назначение Рубио является промежуточным шагом для получения контроля и лучшего понимания деятельности агентства.

"USAID уже давно отошел от своей первоначальной миссии ответственного продвижения американских интересов за рубежом, и совершенно очевидно, что значительная часть финансирования USAID не отвечает основным национальным интересам Соединенных Штатов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, оценивая деятельность USAID, Госдеп будет защищать интересы американского народа и гарантирует, что налоговые средства не будут потрачены впустую. Работа агентства должна соответствовать принципу Трампа "Америка превыше всего".

В свою очередь сенаторы-демократы пытаются повлиять на решение Трампа. В частности, Брайан Шатц (демократ) заявил, что накладывает полный запрет на кандидатов Трампа на должности в Госдепартаменте. Причина его решения – расформирование и угроза закрытия USAID, сообщает NBC News.

Шатц - член Комитета по международным отношениям, заявил, что его шаг является протестом против заявления миллиардера-советника Трампа Илона Маска о том, что он и президент закроют USAID. Демократ подчеркнул, что расформирование USAID является незаконным и делает США менее защищенными. Кроме того, агентство было создано федеральным законом и финансируется Конгрессом США, поэтому Трамп и Маск не могут просто так убрать USAID — для этого следовало бы принять закон, отметил Шатц.

Что такое USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) представляет собой ведущий федеральный орган американской исполнительной власти, ответственный за оказание зарубежной помощи. Руководство агентства – администратор и его заместитель – назначаются президентом страны и утверждаются Сенатом. Хотя они тесно сотрудничают с Государственным департаментом, но сохраняют определенную независимость в своей деятельности.

Официальное учреждение USAID состоялось в ноябре 1961 года после подписания соответствующего закона президентом Джоном Кеннеди. Агентство имело широкую сеть представительств, в том числе в большинстве стран, возникших после распада Советского Союза. В частности, представительство в Российской Федерации функционировало в течение 1992-2012 годов.

В Украине деятельность USAID была направлена на поддержку стратегических направлений развития государства. Среди приоритетных сфер сотрудничества — экономическое продвижение, демократические процессы, управление, энергетическая безопасность, медицина и социальная политика. За время работы агентство инвестировало в украинские проекты миллиарды долларов.

Став президентом США, Трамп приказал приостановить помощь USAID другим странам, включая Украину. В начале февраля при попытке зайти на сайт программы стало появляться сообщение, что сайт недоступен.

Как сообщал "Телеграф", глава Департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск обвинил USAID в помощи с исследованием "биологического оружия". Речь идет о помощи некоммерческой организации EcoHealth Alliance.