Россияне много лет пытаются отремонтировать свой последний атомный крейсер: что о нем известно

В свое время Советский Союз построил четыре тяжелых атомных ракетных крейсера

В конце 2024 года россиянам удалось впервые за четверть века запустить ядерный реактор на атомном крейсере "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" – и даже вывести его на ходовые испытания. В 1999 году этот корабль был поставлен на ремонт и с тех пор не покидал ремонтных доков – и это последний советский атомный крейсер, который в теории мог бы удовлетворять военно-морским амбициям российского режима.

Об этом пишет издание Defense Express. Отмечается, что российские военные планировали переработать крейсер, поставив на него пусковые крылатые ракеты "Калибр" вместо советских комплексов "Гранит".

"Россияне на этот крейсер, куда планируют поставить пусковые аж под 80 ракет, уже успели вбухать эквивалент 5 миллиардов долларов, но это пока не приближает "Нахимов" к возвращению в строй ВМФ РФ, которое и так уж отложено на 2026 год. Однако сам факт запуска реактора на этом российском "долгострое" может быть важным сигналом", – пишет издание.

При этом говорится, что теперь у россиян нет выбора, кроме как довести ремонт крейсера до конца. В свое время Советский Союз построил четыре тяжелых атомных ракетных крейсера — "Киров" (переименован в "Адмирала Ушакова", выведен на утилизацию в 2002 году, к утилизации приступили в 2015 году), "Калинин" (сейчас "Адмирал Нахимов", с 1999 года находится на ремонте), "Фрунзе" (переименован в "Адмирала Лазарева", выведен на утилизацию в 2021 году) и "Андропов" (переименован в "Петр Великий", сейчас флагман).

Атомный крейсер "Киров"

Из этих крейсеров только "Петр Великий" считается боеспособным, но до 2022 года в РФ рассматривали вопросы его списания и утилизации из-за ужасающего технического состояния корабля. Единственная причина, почему он все еще в строю, заключается в том, что атомные крейсеры проекта 1144 года "Орлан" – крупнейшие атомные корабли мира, не являющиеся авианосцами. Замены такому кораблю сейчас нет, поскольку российская судостроительная промышленность не способна построить крейсера подобного типа. Его потеря – масштабный репутационный ущерб, именно поэтому россияне упорно пытаются отремонтировать последний крейсер, который еще можно поставить на службу.

Атомный крейсер "Петр Великий"

Кстати, крейсера аналогичного типа в США – тип Long Beach – американское правительство отправило на утилизацию еще в 1995 году. Корабли оказались слишком дорогими и тяжелыми в эксплуатации, к тому же еще и слабее советских "Орланов", которые в свое время считались лучшими атомными крейсерами мира (а сейчас вообще стали единственными).

Проект модернизации "Нахимова" неоднократно пересматривался: последний вариант предусматривает установку 80 пусковых установок крылатых ракет "Калибр" и "Циркон" вместо советского вооружения — артиллерии главного калибра и 20 пусковых установок противокорабельных ракет П-800 "Гранит". Однако придется заменять всю "начинку". С 1999 года корабль успели полностью "выпотрошить" изнутри, а то, что осталось – сгнило или разворовано. Крейсер сейчас выглядит как "пустая коробка". А сам проект "буксует", поскольку все возможные ресурсы устремляются в первую очередь на войну против Украины.

Напомним, ранее Россия фактически поставила крест на своем единственном авианосном крейсере "Адмирал Кузнецов", направив его экипаж на войну в Украину как обычных солдат. Вместо моря батальон "Фрегат" послали в июле под Харьков, а затем под Покровск. Переброска моряков на войну свидетельствует о том, что старик "Кузнецов", похоже, уже никогда не вернется в море.