Росіяни багато років намагаються відремонтувати свій останній атомний крейсер: що про нього відомо

Свого часу Радянський Союз побудував чотири важкі атомні ракетні крейсери

Наприкінці 2024 року росіянам вдалося вперше за чверть століття запустити ядерний реактор на атомному крейсері "Адмірал Нахімов" проєкту 1144 "Орлан" – і навіть вивести його на ходові випробування. У 1999 році цей корабель був поставлений на ремонт і з того часу не залишав ремонтних доків – і це останній радянський атомний крейсер, який у теорії міг би задовольняти військово-морським амбіціям російського режиму.

Про це пише видання Defense Express. Зазначається, що російські військові планували переробити крейсер, поставивши на нього пускові для крилатих ракет "Калібр" замість радянських комплексів "Граніт".

"Росіяни на цей крейсер, куди планують поставити пускові аж під 80 ракет, уже встигли вгатити еквівалент 5 мільярдів доларів, але це поки не наближає "Нахімов" до повернення в стрій ВМФ РФ, яке й так вже відкладене на 2026 рік. Однак сам факт запуску реактора на цьому російському "довгобуді" може бути важливим сигналом", – пише видання.

При цьому зазначається, що тепер у росіян немає вибору, окрім як довести ремонт крейсера до кінця. Свого часу Радянський Союз побудував чотири важкі атомні ракетні крейсери – "Кіров" (перейменований на "Адмірала Ушакова", виведений на утилізацію у 2002 році, до утилізації приступили у 2015 році), "Калінін" (зараз "Адмірал Нахімов", з 1999 року перебуває на ремонті), "Фрунзе" (перейменований на "Адмірала Лазарева", виведений на утилізацію у 2021 році) та "Андропов" (перейменований на "Петро Великий", зараз є флагманом Північного флоту).

Атомний крейсер "Кіров"

З цих крейсерів тільки "Петро Великий" вважається боєздатним, але до 2022 року у РФ розглядали питання його списання та утилізації через жахливий технічний стан корабля. Єдина причина, чому він все ще в строю, полягає в тому, що атомні крейсери проєкту 1144 "Орлан" – найбільші атомні кораблі світу, які не є авіаносцями. Заміни такому кораблю зараз немає, оскільки російська суднобудівна промисловість не здатна побудувати крейсера подібного типу. Його втрата – масштабні репутаційні збитки, саме тому росіяни вперто намагаються відремонтувати останній крейсер, який ще можна поставити на службу.

Атомний крейсер "Петро Великий"

Доречі, крейсера аналогічного типу в США – тип Long Beach – американський уряд відправив на утилізацію ще в 1995 році. Кораблі виявилися занадто дорогими та важкими в експлуатації, до того ж ще й слабшими за радянські "Орлани", які свого часу вважалися кращими атомними крейсерами світу (а зараз взагалі стали єдиними).

Проєкт модернізації "Нахімова" неодноразово переглядався: останній варіант передбачає встановлення 80 пускових установок крилатих ракет "Калибр" та "Циркон" замість радянського озброєння – артилерії головного калібру та 20 пускових установок протикорабельних ракет П-800 "Граніт". Проте доведеться замінювати усю "начинку". З 1999 року корабель встигли цілком "випатрати" зсередини, а те, що залишилося – згнило, або розкрадено. Крейсер зараз виглядає, як "пуста коробка". А сам проєкт "буксує", оскільки всі можливі ресурси спрямовуються в першу чергу на війну проти України.

Зазначимо, раніше Росія фактично поставила хрест на своєму єдиному авіаносному крейсері "Адмірал Кузнєцов", спрямувавши його екіпаж на війну в Україну як звичайних солдатів. Замість моря батальйон "Фрегат" послали у липні під Харків, а потім — під Покровськ. Перекидання моряків на війну свідчить про те, що старий "Кузнєцов", схоже, вже ніколи не повернеться у море.