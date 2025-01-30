Одиозный российский олигарх был бизнес-партнером Маска

Керимов является одним из самых богатых людей в РФ

Американская компания SpaceX имела среди своих инвесторов российского олигарха Сулейманом Керимовым. Он владел примерно одним процентом космической корпорации через трастовый фонд Heritage Trust.

По данным Bloomberg, Керимов приобрел долю SpaceX в 2017 году. В следующем году олигарх попал под санкции США из-за "вредной деятельности России". Тем не менее, его активы в тресте Heritage Trust оставались незаблокированными.

Банк Citigroup Inc., управлявший фондом Heritage Trust, обращался в американский Минфин за разъяснениями по ситуации с Керимовым. Однако заморозили активы траста только в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину уже при президентстве Джо Байдена.

Американские власти продолжают расследование и поиск компаний, в которые инвестировал фонд Heritage Trust. Конкретный перечень выявленных организаций пока не разглашается.

Сулейман Керимов является членом Совета Федерации от Дагестана и входит в список самых богатых россиян. Недавно его обвинил глава Чечни Рамзан Кадыров в попытке организации покушения на свою жизнь. Несмотря на скандал, Керимов был признан почетным гражданином Дагестана.

Также ранее "Телеграф" писал, что в Германии масштабно потролили Маску за его "зигу". Активисты тщательно подготовились к проведению перформанса.