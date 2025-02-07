Илон Маск написал странный пост с признанием в "мужской" любви к Трампу

Странное сообщение всколыхнуло общественность

Американский миллиардер, глава SpaceX и Tesla Илон Маск, который известен своим неординарным поведением, в соцсети "Х" признался в любви президенту США Дональду Трампу. Мужчина написал странный пост и уже собрал под ним более 100 тысяч лайков.

При этом Маск отметил официальный аккаунт Трампа. Что именно хотел этим сказать миллиардер — остается загадкой.

Илон Маск написал в соцсети "Х" пост со следующим содержанием: "Я люблю Дональда Трампа так же сильно, как гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину".

Это заявление понравилось аудитории Маска и пост начал стремительно набирать сотни тысяч лайков и комментариев. На момент публикации новости пост Маска уже просмотрело более 3,5 миллионов человек.

Никаких объяснений после этого не последовало.

Стоит отметить, что Илон Маск известен своими неоднозначным поведением на публике и странными высказываниями. Так, Маск с большим трудом сдерживал эмоции во время и после инаугурации Дональда Трампа. Он был рад этому событию настолько, что даже вскинул руку в жесте, который ассоциируется с приветствием нацистов. Это произошло перед огромной толпой и в прямом эфире.

Маск дважды приложил руку к своей груди, а затем резко вытянул ее вперед во время выступления перед сторонниками президента США Дональда Трампа.

Некоторые начали говорить, что Маск на самом деле выполнил "Салют Беллами". Это приветствие практиковалось в США с 1892. Для его исполнения в Америке люди становились лицом к флагу, затем поднимали правую руку к груди и вскидывали ее в сторону флага.

Однако в 1920-30-х годах "римское приветствие" начали практиковать в фашистской Италии, а затем оно перекочевало в Германию. В 1942 году, чтобы избежать ненужных аналогий, в США отменили салют Беллами, после чего клятву флагу начали приносить просто положив правую руку на сердце.

Комментируя свой поступок, Маск в сообщении в сети Х написал о том, что поиск всюду "Гитлеров" очень надоел и утомил. Ведь миллиардера сильно захейтили после вышеуказанного жеста.

"Честно, им нужны лучшие грязные трюки. Атака "все — Гитлеры" уж очень надоела", — написал Маск.

Американский миллиардер, глава SpaceX и Tesla также прикрепил фото своего поста, где подчеркнул, что поддерживает республиканцев, а демократы на фоне этого "разворачивают свою грязную кампанию" против него.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на фасад Gigafactory компании Tesla в Берлине активисты спроецировали изображение американского миллиардера Илона Маска, который вскидывает руку в жесте, похожем на нацистское приветствие.