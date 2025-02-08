Знайшов, кому доручити: Трамп заявив, що Маск "перевірить" витрати Пентагону

Трамп заявив, що саме він диктує Маску, кого перевіряти та вказує "цілі"

Президент США Дональд Трамп дав Ілону Маску, який очолив так званий "Департамент ефективності уряду" (DOGE), перевірити витрати Міністерства оборони. Це буде одна з багатьох перевірок, проведення яких Трамп доручив Маску та його DOGE – починаючи зі скандальної перевірки USAID.

Про це повідомляє CNN. Трамп сказав журналістам, що перевірки торкнуться багатьох сфер роботи держави, в тому числі витрат, які робив Пентагон за часів президента Джозефа Байдена.

"Пентагон, освіта, практично все. Ми збираємося пройти через все так само як це було дуже погано з тим, через що ми щойно пройшли, з цією жахливою ситуацією, через яку ми щойно пройшли. Це було дуже, дуже прикро. Ви не знайдете нічого подібного, але ви знайдете багато чого. І я доручив йому перевірити освіту, перевірити Пентагон, який є військовим відомством. І, знаєте, на жаль, ви знайдете деякі речі, які є досить поганими. Але я не думаю, що ви побачите щось подібне до того, що ми щойно побачили", – заявив він.

При цьому Трамп відмовився відповідати, чи застерігав він Маска від того, "чого він не може торкатися". Президент США заявив, що "ми це не обговорювали", проте додав, що саме він диктує Маску, якими сферами займатися: він обирає ціль, а Маск та його департамент "займаються цим".

"Можуть бути сфери, в яких ми не будемо працювати, але я думаю, що все дуже перспективно. Я доручив йому зайнятися освітою, військовою сферою, іншими сферами, і вони виявляють величезні обсяги шахрайства, зловживань, розтрат і всіх цих речей", – додав Трамп.

Як повідомляв "Телеграф", голова Департаменту ефективності уряду (DOGE) США Ілон Маск звинуватив USAID у допомозі з дослідженням "біологічної зброї". Йдеться про допомогу некомерційній організації EcoHealth Alliance.