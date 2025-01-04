Жители Словакии поддерживают Украину и вышли на протест против Фицо (фото)

В нем приняли участие около четырех тысяч человек

Тысячи жителей Словакии вечером 3 января вышли на улицы ее столицы, Братиславы, с протестами против пророссийской политики премьер-министра Роберта Фицо. Люди также выражали поддержку Украине.

Как сообщает DW, организатором акции стала общественная инициатива Mier Ukrajine ("Мир для Украины"), выступающая за поставку оружия Киеву. По ее оценке, участниками протеста стали около четырех тысяч человек. Они несли плакаты с надписями: "Измена!", "Мы – Европа" и "Фицо, переезжай в Москву!".

Организаторы акции выступают против того, что Роберт Фицо и его партнеры по коалиции ведут Словакию по пророссийскому курсу. Оппозиционный политик Люсия Штасселова, выступая со сцены, напомнила о введении советских войск в Чехословакию в 1968 году.

"Я не позволю этой стране попасть под политическое влияние России", — подчеркнула она.

Еще одним проявлением несогласия с Фицо стало то, что в конце акции прозвучала старая версия гимна Словакии, утвержденная в 1993 году. Правительство страны во главе с Фицо утвердило новый гимн 1 января. Новая версия имеет тот же текст и мелодию, но более торжественную аранжировку.

Тем временем Государственный оператор электросетей Словакии SEPS заверил, что продолжит поставлять электроэнергию в Украину, несмотря на угрозы Фицо. В SEPS заявили, что будут соблюдать контракты, заключенные с "Укрэнерго", сообщает DW.

Как сообщал "Телеграф", Польша готова увеличить объемы поставок электроэнергии в Украину, если угрозы Роберта Фицо прекратить поставки в ответ на остановку по Украине транзита российского газа будут воплощены в жизнь.