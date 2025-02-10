Зеленский анонсировал важный визит команды Трампа в Украину. Когда и зачем приедут

Важные переговоры с американскими партнерами начнутся уже со среды

Представители команды президента США Дональда Трампа в ближайшие дни посетят Киев. Они встретятся с украинскими чиновниками, чтобы обсудить вопросы безопасности.

Главная тема – как совместно остановить агрессию Путина. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции с главой Европейского инвестиционного банка Надеждой Кальвиньо, передает "Суспільне".

"На этой неделе к нам приедут серьезные люди из команды президента Трампа и в моей команде будут отдельные встречи, разговоры, работа", – отметил глава государства.

Позже в своем вечернем обращении президент уточнил, что важные переговоры с европейскими и американскими партнерами начнутся уже со среды.

Украинская делегация также будет иметь ряд контактов с представителями команды Трампа во время Мюнхенской конференции по безопасности. Там Зеленский планирует встретиться с вице-президентом США.

В настоящее время идет подготовка личной встречи украинского Президента с американским лидером. Точную дату определят позже – все зависит от графиков обеих сторон.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Келлог представит Трампу несколько вариантов окончания войны в Украине. Предстоящие предложения уже обсуждаются с американскими союзниками.