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Трамп может нанести удар по российским войскам на территории Украины при одном условии

Автор
Анна Нестерова
Дата публикации
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Дональд Трамп Новость обновлена 10 февраля 2025, 20:54
Дональд Трамп. Фото Коллаж "Телеграфа"

Чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров, Трампу нужны рычаги

Президент США Дональд Трамп может "потерять терпение" и отказаться от поддержки Украины, если переговоры по поводу окончания войны зайдут в тупик. Это может произойти из-за жесткой позиции одной из сторон.

Об этом сообщает издание The Guardian. По мнению старшего научного сотрудника и директора программы по государственному управлению США Фонда Карнеги Кристофера Чиввиса, такой сценарий вполне реалистичен.

"Трамп может скатиться к политике злонамеренного пренебрежения по отношению к Украине, особенно если Киев займет жесткую позицию в переговорах или если он почувствует, что Путин выигрывает войну. Трамп не хочет впрягать свою телегу в проигравшую лошадь. В этом случае он может раскритиковать Россию за насилие и при этом мало что сделать, чтобы помешать ее силам стереть в порошок остальную часть Украины", — говорится в сообщении.

Еще большая угроза — это вариант того, что Путин публично унизит Трампа, отказавшись от его мирного плана или начав масштабное наступление. В таком случае импульсивный Трамп мог бы пойти на удар по российским силам в Украине, что рискует вызвать неконтролируемую эскалацию между ядерными державами.

"Повернёт ли история этой трагической войны теперь на путь переговоров, решится в течение ближайшего месяца или двух. Трамп предвидел прекращение огня в течение этого времени, но это маловероятно. Тем не менее, должно стать очевидным, серьёзно ли новая администрация настроена начать дипломатическую подготовительную работу, которая потребуется для успешной попытки мира", — подчеркнул аналитик.

Как сообщалось ранее, глава Госдепартамента США Марко Рубио сообщил, что Трамп решительно настроен достичь мира в Украине и принести долгосрочную стабильность в Европу. Однако он добавил, что для этого обеим сторонам придется пойти на компромиссы.

Между тем, понедельник, 20 января, во время поздравления Трампа с инаугурацией и вступлением в должность глава Кремля заявил о желании начать переговоры по ситуации в Украине. При этом он повторил, что Москва стремится к "долгосрочному миру", а не к "кратковременному прекращению огня", и добавил, что он "будет бороться за интересы России". Тем самым он фактически исключает какие-либо компромиссы.

Западные СМИ отмечают, что Трампу, ранее обещавшему закончить войну в Украине за 24 часа, пришлось предоставить своему специальному представителю Киту Келлогу 100 дней, чтобы тот нашел решение для прекращения войны в Украине. Это сделало риск перерастания войны в замороженный конфликт более вероятным, чем когда-либо прежде. Но печальная правда состоит в том, что Трампу все равно – его интересуют лавры миротворца, а не реальный мир в Украине.

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#Политика #Киев #Война #Владимир Путин #Дональд Трамп #Владимир Зеленский