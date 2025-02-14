США покидают Всемирную организацию здравоохранения, что стало сигналом для других стран - участниц ВОЗ и вызвало эффект домино в мире. Этот шаг побудил Италию, Аргентину, Венгрию и Великобританию пересмотреть свою принадлежность к этой глобальной организации.

Недовольство ВОЗ зрело уже давно из-за подозрений в предвзятости ВОЗ и политического влияния внутри организации, прежде всего со стороны Китая и транснациональных миллиардеров. Критики организации считают, что эти факторы подрывают способность ВОЗ эффективно реагировать на глобальные кризисы в сфере здравоохранения.

Почему вышли США

Когда 20 января 2025 года президент США Дональд Трамп во второй раз принял присягу, то сразу подписал исполнительный указ о выходе Соединенных Штатов из ВОЗ. В своем приказе он указал на "неправильное разрешение ситуации с пандемией COVID-19" и обратил внимание на "несостоятельность ВОЗ срочно проводить необходимые реформы". Также он отметил "недостаточную независимость организации от ненадлежащего политического влияния". Кроме того, Трамп выступил против несправедливо обременительных финансовых обязательств, возлагаемых на Соединенные Штаты по сравнению с другими государствами.

Соединенные Штаты традиционно являлись крупнейшим донором ВОЗ с вкладом 6,8 миллиарда долларов на двухлетний период 2024-2025 годов, что составляет примерно 22% всего бюджета организации. Потеря такого финансирования существенно усложняет финансовую ситуацию в ВОЗ, которая уже сталкивается с бюджетными трудностями.

Парад прощаний

Италия стала одной из первых стран, отреагировавшей на решение США. Вице-премьер-министр Маттео Сальвини подал законопроект, предлагающий выход Италии из ВОЗ. Он отметил, что страна не должна поддерживать "наднациональный центр власти", не отвечающий интересам итальянских налогоплательщиков. Сальвини предложил использовать сэкономленные средства для поддержки местных больниц и медиков.

Аргентина объявила о своем выходе, указывая на "возможную нехватку независимости" ВОЗ и "глубокие разногласия" с организацией относительно методов решения основных проблем здравоохранения, прежде всего касающихся пандемии COVID-19.

Правительство Венгрии выразило схожие беспокойства, заявив о возможности пересмотра своей позиции относительно ВОЗ. Они считают, что если Соединенные Штаты, являющиеся крупнейшей экономикой мира, решили выйти из международной организации, другие страны, вероятно, также могут следовать этому примеру.

Не остается в стороне и Великобритания. Группа Action on World Health, соучредителем которой является лидер Реформаторской партии Найджел Фарадж, инициировала группу из девяти экспертов, среди которых бывшие работники ВОЗ и ООН, которые должны подготовить предложения по реформированию ВОЗ или даже замене ее другой организацией.

Таким образом, решение о выходе Соединенных Штатов из ВОЗ явилось началом новой эры для международного здравоохранения, требующей от многих стран серьезного переосмысления своих обязательств и роли ВОЗ. Недоверие к организации, обусловленное влиянием политики и частных интересов на ее решения, может привести к дальнейшему развалу кооперации в глобальном управлении здравоохранением. В условиях глубоких глобальных угроз, таких как пандемии, страны должны отстаивать свои национальные интересы и искать способы обеспечения эффективного и беспристрастного международного сотрудничества в сфере здравоохранения.