США залишають Всесвітню організацію охорони здоров’я, що стало сигналом для інших країн – учасниць ВООЗ і викликало ефект доміно у світі. Цей крок спонукав Італію, Аргентину, Угорщину та Велику Британію переглянути свою належність до цієї глобальної організації.

Невдоволення ВООЗ зріло вже давно через підозри в упередженості ВООЗ і політичний вплив всередині організації, насамперед з боку Китаю та транснаціональних мільярдерів. Критики організації вважають, що ці фактори підривають здатність ВООЗ ефективно реагувати на глобальні кризи у сфері охорони здоров'я.

Чому вийшли США

Коли 20 січня 2025 року президент США Дональд Трамп вдруге склав присягу, то одразу підписав виконавчий указ про вихід Сполучених Штатів з ВООЗ. У своєму наказі він вказав на "неправильне вирішення ситуації з пандемією COVID-19" і звернув увагу на "неспроможність ВООЗ терміново проводити необхідні реформи". Також він наголосив на "недостатній незалежності організації від неналежного політичного впливу". Крім того, Трамп виступив проти несправедливо обтяжливих фінансових зобов'язань, які покладаються на Сполучені Штати порівняно з іншими державами.

Сполучені Штати традиційно були найбільшим донором ВООЗ з внеском 6,8 мільярда доларів на дворічний період 2024–2025 років, що становить приблизно 22% усього бюджету організації. Втрата такого фінансування суттєво ускладнює фінансову ситуацію у ВООЗ, яка вже стикається з бюджетними труднощами.

Парад прощань

Італія стала однією з перших країн, що відреагувала на рішення США. Віцепрем'єр-міністр Маттео Сальвіні подав законопроєкт, що пропонує вихід Італії з ВООЗ. Він зазначив, що країна не повинна підтримувати "наднаціональний центр влади", який не відповідає інтересам італійських платників податків. Сальвіні запропонував використати зекономлені кошти для підтримки місцевих лікарень і медиків.

Аргентина оголосила про свій вихід, вказуючи на "можливий брак незалежності" ВООЗ і "глибокі розбіжності" з організацією щодо методів розв’язання основних проблем охорони здоров'я, які передусім стосуються пандемії COVID-19.

Уряд Угорщини висловив схожі занепокоєння, заявивши про можливість перегляду своєї позиції щодо ВООЗ. Вони вважають, що якщо Сполучені Штати, що є найбільшою економікою світу, вирішили вийти з міжнародної організації, інші країни, ймовірно, також можуть слідувати цьому прикладу.

Не залишається осторонь Велика Британія. Група Action on World Health, співзасновником якої є лідер Реформаторської партії Найджел Фарадж, ініціювала групу з дев'яти експертів, серед яких колишні працівники ВООЗ та ООН, котрі мають підготувати пропозиції щодо реформування ВООЗ або навіть заміни її на іншу організацію.

Таким чином, рішення про вихід Сполучених Штатів з ВООЗ стало початком нової ери для міжнародної охорони здоров’я, що вимагає від багатьох країн серйозного переосмислення своїх зобов’язань і ролі ВООЗ. Недовіра до організації, обумовлена впливом політики та приватних інтересів на її рішення, може призвести до подальшого розвалу кооперації у глобальному управлінні охороною здоров'я. В умовах глибоких глобальних загроз, таких як пандемії, країни повинні відстоювати свої національні інтереси та шукати способи забезпечення ефективного та неупередженого міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров’я.