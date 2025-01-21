Выход из ВОЗ и Парижского соглашения по климату, приостановка помощи другим государствам: Трамп подписал первые указы

Среди прочего отменен ряд решений администрации Байдена

Новый президент США Дональд Трамп начал свой первый день в должности подписанием ряда указов. Он отменил некоторые решения администрации 46-го президента США Джозефа Байдена. Также его указы касаются вопросов энергетики, национальной безопасности, экономики, иммиграционной политики и других сфер жизни в США. До этого он в свое время анонсировал, что подпишет "рекордное количество указов". Впрочем, через несколько дней после этого количество указов, которые планировал подписать Трамп, неожиданно "усохло" до 10.

Указы Трампа опубликованы на сайте Белого дома. Трамп взялся подписывать эти документы через несколько часов после своей инаугурации, эти документы не требуют одобрения Конгресса и могут быть быстро исполнены правительством Соединенных Штатов. Что подписал Трамп:

Ввел "чрезвычайное положение" в энергетике США.

Подписано несколько указов, объявляющих в США "национальную энергетическую чрезвычайную ситуацию". Документы касаются увеличения добычи нефти и газа, а также восстановления всех энергетических проектов, отмененных администрацией Байдена.

В частности, будет восстанавливаться и ускоряться федеральная лизинговая программа, позволяющая взять в лизинг участки для добычи газа и нефти. Снимается запрет на экспорт сжиженного газа (СПГ) из США, отменяется запрет на бурение в прибрежных водах и в заповеднике ANWR на Аляске.

США выходят из Парижского климатического соглашения.

Следует отметить, что такое решение Трамп уже принимал во время первого пребывания в Белом доме. Байден отменил этот указ, когда стал президентом США. Новый указ Трампа приведет к отмене мер по защите окружающей среды в США. Скорее всего, замедлятся темпы реализации проектов зеленой энергетики, будут пересмотрены ограничения на выброс парниковых газов для автомобилей и отменены ограничения на электромобили.

США выходят из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Трамп заявил, что этот указ подписан, поскольку ВОЗ не смогла справиться с пандемией COVID-19 и якобы неспособна реформироваться. Он считает, что США вносит в организацию "несправедливо высокие финансовые взносы", тогда как больше всех должен платить Китай, который, считает Трамп, виновен в возникновении и распространении коронавируса.

Впрочем, выход США не будет моментальным. Есть еще 12 месяцев до того момента, когда США выйдут из агентства Организации Объединенных Наций в сфере здравоохранения. Тогда и будет прекращена финансовая поддержка ВОЗ. Наибольшим донором ВОЗ являются именно США: американские деньги составляют 18% ее бюджета. Координатор Белого дома по реагированию на COVID-19 в администрации Байдена, доктор Ашиш Джа, уже заявил, что решение Трампа – "стратегическая ошибка", а эксперт Лоуренс Гостин сказал американским СМИ, что указ Трампа станет "глубокой раной для американских национальных и национальной безопасности".

Наркокартели, в том числе мексиканские, признаны иностранными террористическими организациями.

Решение позволит США не только создать ударные оперативные группы по борьбе с наркокартелями, но и применять новые законодательные инструменты для этого. Например, США могут применить дополнительные экономические санкции или объявить о проведении военной операции против наркокартеля.

Внедрено состояние "чрезвычайной ситуации" на границе США и Мексики.

Этот указ принят во исполнение предвыборных обещаний Трампа о борьбе с нелегальной миграцией в Соединенные Штаты. Теперь граница с Мексикой будет существенно усилена. Возобновят строительство стены на южной границе США, а обеспечивать порядок там будут не только офицеры иммиграционной службы и пограничники, но и военные.

Иммиграционной службе существенно расширят возможности арестовывать мигрантов, не имеющих криминального прошлого. Правила получения разрешений на работу, грин-карт и виз будут сильно ужесточены. Также будет отменено гражданство по праву рождения для детей, чьи родители не имеют легального иммиграционного статуса и приостановлена программа переселения беженцев.

Помилование для всех осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года.

Всего за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 было осуждено около 1500 человек. Большинство из них признали вину. Сейчас за решеткой из этого количества людей находятся только несколько сотен человек, теперь их всех должны освободить.

Разблокирована работа китайской соцсети TikTok.

Указом Трампа на срок 75 дней приостановлено выполнение федерального запрета против TikTok. Компании, использующие приложение, не будут нести ответственность. Можно сказать, что генеральный директор американского филиала TikTok не зря финансировал предвыборную кампанию Трампа и сделал денежный взнос на его инаугурацию.

Создание так называемого "Департамента правительственной эффективности"

Указ создает новый департамент под названием DOGE в Белом доме, хотя сначала Трамп обещал, что эта группа будет внеправительственной. Департамент возглавят советник и крупнейший донор кампании Трампа Илон Маск, а также путинист Вивек Рамасвами. В офисе будут работать до 20 единиц личного состава, главной задачей нового департамента станет "оценка эффективности работы правительства США".

На 90 дней приостановлены все американские программы помощи иностранным государствам.

Отмечается, что приостановка будет действовать до оценки того, отвечает ли та или иная программа национальным интересам США и целям американской внешней политики. Сейчас Украина является одним из самых больших получателей помощи от США. Впрочем, есть проблема: вряд ли указ повлияет на программы помощи, на которые уже выделено (или потрачено) финансирование Конгресса США.

Добавим, что Трамп по завершении инаугурационных мероприятий официально представил список кандидатур, которых он номинировал на ключевые посты в своей администрации. В списке есть кандидатуры, в том числе на должности руководителей министерства обороны, разведки и Государственного департамента, однако кандидатуры должен утвердить Сенат США. Сенаторы уже успели утвердить Марко Рубио в должности Государственного секретаря США.