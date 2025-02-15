Трамп нашел, как сэкономить бюджетные деньги: в правительстве уже полетели головы

Борьба с бюрократией: почти 10 000 увольнений в США.

Кампания президента Дональда Трампа и его советника Илона Маска по радикальному сокращению бюрократии США продолжается. В пятницу было уволено более 9500 работников, занимавшихся всем: от управления федеральными землями до ухода за военными ветеранами.

Об этом сообщает издание Reuters. Работники министерств внутренних дел, энергетики, по делам ветеранов, сельского хозяйства, здравоохранения и социальных служб были уволены.

Акция в большинстве своем была нацелена на работников, которые проходили испытательный срок в первый год работы и имели меньшую защиту при трудоустройстве. По данным Белого дома, увольнения, о которых сообщают Reuters и другие крупные СМИ США, дополняют примерно 75 000 работников, взявших выкуп, который предложил Трамп и Маск, чтобы заставить их оставить работу добровольно. Это равняется примерно 3% от 2,3 миллиона гражданских работников.

Трамп заявил, что федеральное правительство слишком раздуто, и что слишком много денег тратится на расточительство и мошенничество. Правительство имеет около 36 триллионов долларов долга, и в прошлом году был дефицит в размере 1,8 триллиона долларов. Существует согласие обеих партий о необходимости реформ. Однако демократы в Конгрессе заявили, что Трамп посягает на конституционные полномочия законодательного органа по федеральным расходам, хотя республиканцы в Конгрессе в большинстве своем поддержали эти шаги.

Скорость и размах усилий Маска вызвали разочарование среди некоторых помощников Трампа из-за отсутствия координации. Кроме сокращения рабочих мест, Трамп и Маск пытались разрушить защиту карьерных служащих на государственной службе, заморозили большинство иностранных пособий США и пытались почти полностью закрыть некоторые государственные учреждения.

По данным источников, почти половина работников Центров контроля и профилактики заболеваний США и других работников Национального института здоровья были вынуждены уволиться. Лесная служба США увольняет около 3400 недавно наемных работников, а Служба национальных парков увольняет около 1000 работников. Служба внутренних доходов, собирающая налоги, готовится уволить тысячи работников, что может сократить ресурсы в преддверии крайнего срока подачи налоговых деклараций.

Другие сокращения расходов вызвали беспокойство по поводу жизненно важных услуг. В частности, федеральные программы перестали нанимать сезонных пожарных и приостановили удаление опасных для пожара материалов, таких как мертвая древесина из лесов.

Критики подвергли сомнению резкий подход Маска, который полагается на группу молодых инженеров с небольшим опытом работы в правительстве для руководства своей кампанией. Их первые сокращения, кажется, обусловлены больше идеологией, чем снижением издержек.

Уволенные федеральные работники выражают шок и разочарование. Ник Джоя, ветеран армии, сказал: "Я чувствую, что меня предала моя страна".

Около 1200-2000 работников Министерства энергетики были уволены, включая 325 из Национального управления ядерной безопасности. Однако эти увольнения частично отменили, чтобы сохранить важнейших работников ядерной безопасности. Администрация временно согласилась больше не увольнять сотрудников Бюро защиты прав потребителей США в соответствии с определением суда.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Маск обвинил USAID в финансировании исследований биологического оружия: упомянул о коронавирусе.