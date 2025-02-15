Трамп знайшов, як зекономити бюджетні гроші: в уряді вже полетіли голови

Боротьба з бюрократією: майже 10 000 звільнень у США.

Кампанія президента Дональда Трампа та його радника Ілона Маска з радикального скорочення бюрократії США триває. В п’ятницю було звільнено понад 9500 працівників, які займалися всім: від управління федеральними землями до догляду за військовими ветеранами.

Про це повідомляє видання Reuters. Працівники міністерств внутрішніх справ, енергетики, у справах ветеранів, сільського господарства, охорони здоров’я та соціальних служб були звільнені.

Акція здебільшого була націлена на працівників, які проходили випробувальний термін у перший рік роботи і мали менший захист при працевлаштуванні. За даними Білого дому, звільнення, про які повідомляють Reuters та інші великі ЗМІ США, доповнюють приблизно 75 000 працівників, які взяли викуп, який Трамп і Маск запропонували, щоб змусити їх залишити роботу добровільно. Це дорівнює приблизно 3% від 2,3 мільйона цивільних працівників.

Трамп заявив, що федеральний уряд надто роздутий, і що занадто багато грошей витрачається на марнотратство та шахрайство. Уряд має близько 36 трильйонів доларів боргу, і минулого року мав дефіцит у розмірі 1,8 трильйона доларів. Існує згода обох партій щодо необхідності реформ. Проте демократи в Конгресі заявили, що Трамп посягає на конституційні повноваження законодавчого органу щодо федеральних витрат, хоча республіканці в Конгресі здебільшого підтримали ці кроки.

Швидкість і розмах зусиль Маска викликали розчарування серед деяких помічників Трампа через відсутність координації. Окрім скорочення робочих місць, Трамп і Маск намагалися зруйнувати захист кар’єрних службовців на державній службі, заморозили більшість іноземної допомоги США та намагалися майже повністю закрити деякі державні установи.

За даними джерел, майже половина працівників Центрів контролю та профілактики захворювань США та інших працівників Національного інституту здоров’я були змушені звільнитися. Лісова служба США звільняє близько 3400 нещодавно найнятих працівників, а Служба національних парків звільняє близько 1000 працівників. Служба внутрішніх доходів, яка збирає податки, готується звільнити тисячі працівників, що може скоротити ресурси напередодні крайнього терміну подання податкових декларацій.

Інші скорочення видатків викликали занепокоєння щодо життєво важливих послуг. Зокрема, федеральні програми припинили наймати сезонних пожежників та призупинили видалення небезпечних для пожежі матеріалів, таких як мертва деревина з лісів.

Критики поставили під сумнів різкий підхід Маска, який покладається на групу молодих інженерів із невеликим досвідом роботи в уряді для керівництва своєю кампанією. Їхні перші скорочення, здається, зумовлені більше ідеологією, ніж зниженням витрат.

Звільнені федеральні працівники висловлюють шок та розчарування. Нік Джоя, ветеран армії, сказав: "Я відчуваю, що мене зрадила моя країна".

Близько 1200-2000 працівників Міністерства енергетики були звільнені, включаючи 325 з Національного управління ядерної безпеки. Проте ці звільнення частково скасували, щоб зберегти найважливіших працівників ядерної безпеки. Адміністрація тимчасово погодилася більше не звільняти співробітників Бюро захисту прав споживачів США відповідно до ухвали суду.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Маск звинуватив USAID у фінансуванні досліджень біологічної зброї: згадав про коронавірус.